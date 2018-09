Moet de EU de artikel 7-procedure starten en Hongarije sancties opleggen?

Strafmaatregelen zijn nodig, omdat premier Orbán de rechtsstaat uitholt

„Als we dit laten gaan in een land als Hongarije, en in een land als Roemenië, of Slowakije, of Polen, dan hebben we op een gegeven moment geen individuele vrijheden meer in Europa.” in Met het oog op morgen (11/9/2018) Judith Sargentini, Europarlementariër en opsteller van het Hongarije-rapport

Sinds de opkomst van het populisme is dit een belangrijk moment in de strijd die Europa verdeelt

„Beter laat dan nooit” heeft het Europees Parlement een sterk signaal afgegeven ten gunste van democratische waarden, door in te stemmen met het Hongarije-rapport. Dit is „het moment waarop het kamp van de fundamentele waarden het initiatief herneemt.” Commentaar van Le Monde (13/9/2018)

Voor deze procedure is het nog te vroeg, de dialoog moet nog gezocht worden

Artikel 7 is de „nucleaire optie”: er is dan „geen gesprek meer, maar straf en boete”. Oostelijke EU-lidstaten dragen „ de last van hun communistische verleden”. De ChristenUnie in het EP in een stemverklaring , zich onthoudend van stemming

Een artikel 7- procedure brengt de democratie in Hongarije niet terug

Eventueel stemrechtverlies voor Hongarije en verlies van EU-gelden kunnen Orbán ten val brengen. Maar „een democratie opbouwen kan men met geld echter niet. Daarvoor heb je democraten nodig. Onomkoopbare.” Redactioneel commentaar Pester Lloyd , Duitstalige online krant „voor Hongarije en Oosteuropa” (12/9/2018)

Dit is een strafexercitie tegen Hongarije vanwege Orbáns migratie- en asielstandpunten

„Sargentini en Timmermans verenigen ‘Mitteleuropa’ tegen de EU, zonder dat ze het beseffen.” Ze hebben „demonen doen ontwaken die zij niet beheersen. In feite bewerken zij daarmee het einde van de EU.” Derk Jan Eppink, voormalig Europarlementslid, in een opiniestuk op VRT.be (13/9/2018)

Na oproepen tot deze procedure rond 2012, was er onder lidstaten weinig steun

„Orbán is de eerste om de andere lidstaten te waarschuwen dat zij het volgende doelwit kunnen zijn en dat deze aantasting van de Hongaarse soevereiniteit onacceptabel is voor zijn kiezers.” Het „experiment” met de procedure „tegen het Oostenrijk van Jörg Haider” was een „debacle”. Monica Claes, hoogleraar Europees en vergelijkend constitutioneel recht (Maastricht), in 2012 op de site van het Montesquieu Instituut

