Miljoenennota nog niet naar Tweede Kamer door fout

De Miljoenennota is vrijdagmiddag nog niet onder embargo naar de Tweede Kamer gestuurd, zoals gebruikelijk is op de vrijdag voor Prinsjesdag. Op de usb-sticks die de Kamerfracties zouden krijgen is niet de juiste versie van de Miljoenennota gezet, meldt minister van Financiën Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Hoekstra schrijft dat het ministerie van Financiën “alles in het werk” stelt om de levering van de stukken “aan het begin van de avond te laten plaatsvinden”. Hoekstra biedt in de brief namens het kabinet de Kamer zijn excuses aan.

De Kamerfracties krijgen de Prinsjesdagstukken altijd de vrijdag voor Prinsjesdag, om zich te kunnen voorbereiden op Prinsjesdag (komende dinsdag) en de Algemene Politieke Beschouwingen, die dit jaar op woensdag en vrijdag worden gehouden.

Donner tikte kabinet op de vingers

De vergissing met de usb-sticks is niet de eerste fout die het kabinet-Rutte III in het proces rond de Miljoenennota maakt. Zo wist NRC donderdag te melden dat Piet Hein Donner, de vicepresident van de Raad van State, het kabinet op de vingers heeft getikt voor het te laat en onvolledig inleveren van de stukken voor Prinsjesdag. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) moest om die reden bij Donner op gesprek komen.

Door enkele late aanpassingen in het Belastingplan ontbraken de nodige getallen. Een reden voor de vertraging zou de moeizame besluitvorming van het kabinet-Rutte III zijn. Er is veel meer overleg nodig – onderling en met de Kamerfracties – om tot besluiten te komen, ook in het begrotingsproces.