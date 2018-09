‘Met toekomstverbeelding word je zakelijk genie’

Je kunt mensen gewoon aanleren hoe ze zakelijke genieën kunnen worden! „Business genius can be taught, study says”, kopte wetenschapspersberichtendienst Eurekalert afgelopen week. Nou, hoera. Want wie wil er nu niet weten „hoe Steve Jobs het deed? En Whole Foods Market [een succesvolle Amerikaanse Marqt-achtige supermarkt, red.] en Starbucks?”

De succesverhalen van deze bedrijven laten zien „wat er mogelijk is als zakelijk leiders hun verbeelding de toekomst in projecteren in plaats van het verleden opnieuw te ensceneren – een strategie die, zo zegt een nieuw onderzoek, cruciaal is voor zakelijk succes in een snel veranderende wereld.” Of, zoals een van de auteurs van het artikel waar het persbericht over gaat het in dat persbericht formuleert: „Je had geen Cirque du Soleil kunnen krijgen door gewoon te proberen een nieuw circus te maken.”

Zulk succes wil iedereen wel. Het is alleen jammer dat de auteurs van het nieuwe, eh, onderzoek, geen onderzoek hebben gedaan. In hun artikel in Advances in Strategic Management (10 september) beschrijven ze bovendien dat er überhaupt nog nauwelijks onderzoek gedaan is naar toekomstverbeelding en vooruitdenken. Hun artikel is niets meer dan een aansporing om dat soort onderzoek nou eindelijk eens te gaan doen.

En biedt het daar aanknopingspunten voor? Ook niet. Het artikel beschrijft vooruitdenken als een intuïtiever proces dan voorspellen, omdat het je zou voorbereiden op allerlei mogelijkheden, inclusief de onvoorspelbare. Het oppert dat ‘design-denken’ belangrijk is naast lateraal denken en naast mogelijkheden op een rijtje zetten. Eigenlijk laat dit artikel maar één ding duidelijk zien: hoe belangrijk het is om goed toegepast onderzoek te doen.