Kruijswijk veert terug naar het podium

Alle drie hebben ze het meteen door, als Nairo Quintana achtenhalve kilometer onder de top van de Coll de la Rabassa lost uit het kopgroepje. Op de top, op 2.015 meter hoogte het dak van de Vuelta, valt voor alle overgebleven koplopers veel te winnen. Voor Thibaut Pinot zijn tweede ritzege. Voor Steven Kruijswijk een plek op het podium, die hij twee dagen terug juist was kwijtgeraakt. En rodetruidrager Simon Yates kan zoveel voorsprong nemen op nummer twee Alejandro Valverde dat de eindzege hem twee dagen voor de finish in Madrid nauwelijks nog kan ontgaan. „Als hij zo doorgaat, wint hij de Vuelta”, concludeerde Kruijswijk na afloop.

De negentiende rit van de Ronde van Spanje zou er volgens de verwachting eentje worden in de schaduw van de rit erna. Zaterdag zou de apotheose volgen, een droomfinale van een toch al loodzware ronde. Een helse rit door Andorra, slechts 195 kilometer maar met liefst zes cols en aankomst bergop. De rit van vrijdag oogde veel minder spectaculair: 157 kilometer, slechts één col op het einde, die ook nog eens afvlakte in de loop van de beklimming. Maar de toppers van de Vuelta wachtten niet tot zaterdag en sloegen hard toe.

De Lotto-Jumborenners Kruijswijk en George Bennett reageerden alert toen Quintana aanviel op de slotklim in Andorra. Kopman Kruijswijk profiteerde optimaal van helper Bennett. „Ik zei dat hij door moest rijden.” Toen de Nieuw-Zeelander leeg was, sloot de Fransman Pinot aan uit de achtergrond. Even later maakte ook klassementsleider Yates in no-time de oversteek. „Het verraste me dat Yates er ineens aan kwam”, keek Kruijswijk terug. „Maar hij kwam alleen en dat was gunstig. Hij reed voor tijdwinst en Pinot voor de overwinning. Zo kon ik mooi mijn karretje aanhaken. Soms moet het ook een beetje meezitten.”

De 31-jarige Brabander toont deze Vuelta opnieuw enorme veerkracht. Na zijn vijfde plaats in de Tour de France, inclusief krachtenslopende aanvallen in de bergen, koos hij ervoor zonder extra hoogtestage aan zijn tweede grote ronde te beginnen. Hij hield stand tegen de 'springveren' op de steile wanden in Andalusië, reed aan het begin van de slotweek een sublieme tijdrit in Torrelavega. Maar de dag erna betaalde hij de rekening, en zakte van drie naar vijf in het klassement. Zou het toch op zijn?

„Kruijswijk is altijd op z’n best in de derde week”, wist ploegleider Addy Engels al aan het begin van de Vuelta. De nummer vier uit de Giro van 2016 verzwakt minder dan de meeste van zijn concurrenten. Die ‘wet van Kruijswijk’ geldt zelfs aan het eind van een tweede ronde op rij, bleek vrijdag in zijn veertigste etappe sinds 7 juli. Op de Coll de la Rabassa kon hij de ontketende Pinot en Yates volgen tot vlak onder de top, al was het op zijn tandvlees. Uiteindelijk verloor hij dertien tellen op ritwinnaar Pinot en acht op Yates. „Ik voel toch wel dat we in de laatste week zitten.”

Met nog één bergrit en het slotcriterium in Madrid te gaan is Kruijswijk terug op podium, met 17 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 31 seconden op de Colombiaan Miguel Ángel Lopez. Twintig tellen scheiden hem van nummer twee Valverde, die vrijdag geen sterke indruk maakte. „Ik hoop dat de benen morgen weer goed zijn”, hield Kruijswijk zich op de vlakte over zijn kansen. Maar dat hij zijn 1.58 minuut achterstand op Yates nog goed maakt? „Het enige dat alle dagen hetzelfde is, is dat Yates supersterk is.”