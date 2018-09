Koopkrachtplaatjes en motto al gelekt voor Prinsjesdag

Door het rituele lekken voor Prinsjesdag is dit jaar zelfs de CPB-raming al bekend. Terwijl Menno Snel zijn Belastingplan nog niet op orde heeft. En de MIVD speelt een rol in de Russische spionnensoap.

DE LEKBAK: Gestaag druppelen ze binnen de afgelopen weken, de nieuwtjes over de leuke (toch geen onderbetaling van arbeidsgehandicapten) en minder leuke (verhoging ziektekostenpremie, duurdere afschaffing van de dividendbelasting) dingen voor de mensen uit de komende Miljoenennota. Maar vlak voor dat ook oppositiepolitici vanmiddag ook de Prinsjesdagstukken krijgen, werd de kraan gisteren vol open gezet. De NOS had de MEV - de Macro-Economische Verkenning van het CPB - en daaruit blijkt dat 96 procent van de Nederlanders er in 2019 in koopkracht op vooruit gaat, met gemiddeld 1,5 procent. Hoger dan eerder ingeschat en vooral zeer welkom en bijzonder getimed nieuws voor de coalitie, die gisterochtend nog geconfronteerd werd met hele slechte koopkrachtcijfers over 2017. Ter relativering: die koopkrachtvoorspellingen zitten er nogal vaak naast.

DE CONTROLE: Staatssecretaris Menno Snel - die deze week zelfs het Prinsjesdagmotto verklapte: “Van ons allemaal voor ons allemaal”- heeft het aan de stok gekregen met de Raad van State. De D66’er had zijn Belastingplan te laat en onvolledig ter toetsing ingeleverd bij Piet Hein Donner. De reden, zo vertellen coalitiebronnen aan Philip de Witt Wijnen, is dat onderling wantrouwen de besluitvorming vertraagt. Snel moest bij de Raad langskomen om zijn plannen toe te lichten en heeft de onvolkomenheden in het Belastingplan inmiddels hersteld. Maar de oppositie krijgt het vandaag nog niet te lezen, waarschijnlijk omdat de ministerraad nog een keer de afschaffing van de dividendbelasting moet bespreken. Het Weekblad Fiscaal Recht is er overigens in geslaagd deskundige fans te vinden van die maatregel, maar die doet de populariteit van het kabinet geen goed. En is de prijs niet te hoog geweest?

SPIONNENSOAP: In Den Haag zijn dit voorjaar twee Russische spionnen aangehouden die op weg waren naar het Spiez-laboratorium Zwitserland, dat zowel de gifgasaanvallen van het Assad-regime in Syrië als de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Engeland onderzocht. Dit gebeurde dankzij een samenwerking van verschillende inlichtingendiensten in Europa, waaronder de MIVD, ontdekte onderzoeksjournalist Joep Dohmen. Haagse betrokkenen zwijgen erover, maar Zwitserse autoriteiten bevestigen dat de “zaak van de in Den Haag ontdekte en daarna uitgezette Russische spionnen bekend is”.

VACCINVERTRAGING: Te laat overheidsingrijpen kan fatale gevolgen hebben. Zo meldt de Volkskrant vandaag dat het Rijk al in de herfst van 2016 serieuze aanwijzingen had dat er meningokokkenvaccins moesten worden aangeschaft, maar pas in september 2017 handelde, waardoor nu een vaccintekort zou zijn tegen de dodelijke ziekte.

DE VVD-SHUFFLE: Het vertrek van de financieelwoordvoerder (Jeanine Hennis) en de buitenlandwoordvoerder (Han ten Broeke) zorgt voor een shuffle in de portefeuilleverdeling bij de VVD. Aukje de Vries gaat Financiën doen en Sven Koopmans krijgt BuZa. Ook opmerkelijk: het omstreden Kamerlid Wybren van Haga is gepromoveerd tot woordvoerder Buitenlandse Handel. Het nieuwe Kamerlid Thierry Aartsen, dat zo genoot van de carnavalshit ‘Oh Sylvana’, wordt woordvoerder Cultuur. Bij zijn installatie in de Kamer nam Aartsen (28) de felicitaties van premier Rutte in ontvangst met de woorden: “Bedankt, jongen”. Oud-VVD-minister en -burgemeester Jozias van Aartsen ontving gisteren de Prinsjesprijs voor zijn bijzondere betekenis “voor de vitaliteit van de parlementaire democratie in Nederland”.

EEN TIJD VAN GAAN: Jan Nagel, de politicus die zeker in het harnas leek te zullen sterven, al was onduidelijk voor welke partij, verlaat Den Haag. Hij keert na de verkiezingen komend voorjaar niet terug als senator voor 50Plus. Nagel is de zesde fractievoorzitter (exclusief de al gesneuvelde Marleen Barth) die het voor gezien houdt in de Eerste Kamer. Bij 50Plus, waar hij regelmatig beticht wordt van overmatige bemoeienis met het reilen en zeilen van de partij die hij oprichtte, zijn ze “niet van hem af”, beseft voorzitter Geert Dales.

QUOTE VAN DE DAG:

“Nederland kan zich deze keer niet verzetten met het argument ‘bij ons is alles in orde; de risico’s zitten in andere landen’.”

Oud-minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) pleit in zijn eerste column in het FD voor één Europese witwas-toezichthouder.