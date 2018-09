Kamer wordt vertrouwelijk geïnformeerd over hulp rebellen Syrië

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) geeft de Tweede Kamer inzage in het hulpprogramma voor rebellen in Syrië. De informatie moet wel geheim blijven, schrijft Blok vrijdag in een Kamerbrief. Als het kabinet open kaart zou spelen brengt het de ontvangers in gevaar.

De Kamer reageerde afgelopen dinsdag zeer verontwaardigd op de onthullingen van Nieuwsuur en Trouw dat Nederland mogelijk materiële steun heeft geleverd aan terroristische bewegingen in Syrië.

‘Gematigd alternatief voor Assad’

Het kabinet neemt deze berichtgeving “zeer serieus”, schrijft Blok. De ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid gaan de komende periode het hulpprogramma onderzoeken. In 2015 besloot Nederland ‘niet-dodelijke hulp’ (non-lethal assistance of NLA) te bieden aan rebellenbewegingen in Syrië. Blok schrijft in de Kamerbrief:

“Er was een breed gedeeld besef onder internationale partners dat voor enig uitzicht op duurzame vrede in Syrië niet alleen [IS] moest worden bestreden, maar ook een gematigd alternatief voor Assad gesteund moest worden.”

Een van deze bewegingen is Jabhat al-Shamiya (het Levantfront). Zij ontvingen in de afgelopen drie jaar van Nederland uniformen, communicatie-apparatuur en pick-uptrucks. Deze rebellenbeweging vocht zowel tegen het Assadregime als tegen terreurbewegingen Islamitische Staat (IS) en de Syrische tak van Al-Qaeda. Jabhat al-Shamiya wordt over het algemeen beschouwd als een gematigde islamitische groep, die zoals bijna elke rebellenbeweging in Syrië ook oorlogsmisdaden heeft gepleegd.

Het OM heeft een andere visie op Jabhat al-Shamiya. Volgens justitie betreft het een salafistische/jihadistische organisatie die streeft naar de oprichting van een kalifaat. Het OM heeft de rebellenbeweging in het vizier vanwege de vervolging van Syriëganger Driss M. die in 2014 en 2015 deel uitmaakte van de groepering.

In antwoord op vragen van CDA-Kamerleden Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt schrijft minister Blok dat Nederland 22 groepen heeft gesteund en dat geen van deze groepen “op enig moment op een internationale terroristenlijst [heeft] gestaan”.