Kabinet stopt missie F-16’s tegen Islamitische Staat

Eind van dit jaar stopt de inzet van Nederlandse F-16’s tegen Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië. Dat maakte het kabinet vrijdag bekend. Wel blijven enkele tientallen Nederlandse militairen aanwezig in Irak. Zij gaan het Iraakse leger trainen en helpen bij een NAVO-opbouwmissie.

Reden voor de stopzetting van de F-16 missie is dat het einde van de “militaire strijd tegen IS in zicht lijkt”. Volgens de regering blijft de terreurbeweging wel een bedreiging aangezien het zich heeft omgevormd tot een ondergrondse groepering die vooral aanslagen pleegt.

“Dat betekent dat de Nederlandse inzet in Irak verschuift van offensief optreden tegen [IS] naar het versterken van de veiligheidssector in heel Irak, zodat Irakezen weer veilig terug kunnen keren naar hun huis en hun leven weer op kunnen pakken. Dit draagt bij aan een duurzame overwinning op [IS].”

Overgang naar F-35

Vanaf oktober 2014 nam Nederland deel aan de internationale coalitie tegen IS. In eerste instantie met zes F-16-jachtvliegtuigen en twee reservevliegtuigen, dat werd een jaar later verkleind tot vier F-16’s en twee reservetoestellen. In totaal zijn honderdvijftig Nederlandse militairen aanwezig op een geheime militaire basis in Jordanië. Het hoofdkwartier van de militaire missie tegen IS is de Amerikaanse militaire basis in Qatar (Centcom).

Het is geen verrassing dat het kabinet de missie met F-16’s stopzet, er zijn steeds minder militaire doelen over om te bombarderen. Tegelijkertijd moet de luchtmacht zich voorbereiden op de overgang naar de F-35-jachtvliegtuigen, beter bekend als de Joint Strike Fighter (JSF).

Kleine missie Irak, afbouw missie Mali

Er blijft alleen een kleine Nederlandse militaire missie over in Irak. Ongeveer vijftig militairen worden ingezet voor trainingen aan Koerdische troepen in Noord-Irak en militaire en civiele adviseurs helpen bij de professionalisering van de peshmerga, de Iraaks-Koerdische militairen. Verder levert Nederland ongeveer 20 militairen en civiele experts aan een NAVO-opbouwmissie in Irak, die gaat dit najaar van start. Daarnaast blijft een klein aantal militairen actief in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Zij verzorgen trainingen aan special forces.

Het kabinet maakte verder bekend dat de bijdrage aan de VN-missie in Mali vanaf 1 mei 2019 wordt afgebouwd. Tot en met 2021 blijven enkele politiefunctionarissen en stafofficieren actief in de Sahel. De regering gaat samen met de Verenigde Naties op zoek naar een opvolger voor de Nederlandse missie.