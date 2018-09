Mijn zevenjarige dochter Victoria heeft twee jaar onderwijs genoten op een Britse basisschool, waar godsdienstonderwijs (Church of England) een belangrijk onderdeel van het curriculum vormde.

Dat de lessen van de zo geliefde dorpsjuf Mrs. Moon niet het gewenste universele effect hebben gehad, blijkt als we op vakantie in Frankrijk een dorpskerk bezoeken.

Vol verwondering staart mijn dochter naar het enorme houten kruis aan de muur. „Wie hangt er aan dat kruis mama?”, fluistert ze. „Jezus”, fluister ik terug. Waarop ze verbaasd uitroept: „Hebben ze die hier ook?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl