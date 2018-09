Inspectie Gezondheidszorg schikt met weduwe huisarts Tuitjenhorn

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een financiële schikking getroffen met en excuses aangeboden aan de weduwe van huisarts Nico Tromp uit het Friese Tuitjenhorn. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2013 werd huisarts Tromp door de Inspectie op non-actief gesteld, nadat hij een terminaal zieke patiënt een zeer hoge dosis morfine had gegeven. De patiënt overleed aan de overdosis van de pijnstiller. Tromp tekende bezwaar aan tegen het besluit van de Inspectie. Hij belandde al snel in een depressie en pleegde twee maanden na zijn schorsing zelfmoord.

Rechtszaken

Begin 2014 kwam de Inspectie terug op de schorsing, maar volgens weduwe Anneke Tromp had haar man überhaupt nooit op non-actief gezet mogen worden. Ze schreef een open brief aan het kabinet, waarin ze het handelen van haar echtgenoot verdedigde.

Een onderzoekscommissie stelde eerder de Inspectie in het gelijk, al werd wel gesteld dat de betrekkingen tussen de instanties en huisartsen verbeterd moesten worden. Daarmee nam weduwe Tromp geen genoegen en ze tekende beroep aan. De Raad van State oordeelde jaren later dat de huisarts nooit geschorst had mogen worden.