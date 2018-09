Haagse Zaken: Waarom een verruiming van het kinderpardon er voorlopig niet komt

Naar aanleiding van het dossier Lili en Howick, de Armeense kinderen die toch in Nederland mogen blijven, leek de politieke discussie over verruiming van het kinderpardon voorzichtig weer op te laaien. Maar deze werd door staatssecretaris Mark Habers in de kiem gesmoord door een nieuw onderzoek aan te kondigen. In Haagse Zaken vertellen Floor Boon en Mark Lievisse Adriaanse je meer over (de totstandkoming van) het kinderpardon, discretionaire bevoegdheid en hoe de politieke kaarten liggen.

