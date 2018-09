‘Gevochten en gedreigd wordt hier wel vaker’

„Gevochten en gedreigd werd er wel vaker, maar dit is nog nooit eerder gebeurd”, zegt een dertienjarige jongen in joggingpak en op slippers. Hij hangt over het stuur van zijn fiets voor de school waar hij ’s morgens net als altijd naartoe kwam. „Nog voordat de lessen begonnen, kwam de jongen met een geweer en andere wapens. Hij heeft in het plafond geschoten. De docenten haalden ons zoveel mogelijk in de lokalen. De politie was er snel. Ze hebben de jongen getackled en meegenomen.” Volgens de tiener had de verdachte al een week of twee ruzie met een andere jongen, die op zijn beurt gevochten zou hebben met de broer van de verdachte.

De zestienjarige leerling van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg, waar speciaal onderwijs voor lagere en middelbare scholieren met onder meer jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg wordt gecombineerd, blijkt, zo meldt de politie vrijdagmiddag, met een licht geweer, een gaspistool, twee messen en een bijl naar zijn school te zijn gekomen. Hij heeft één keer binnen en twee keer buiten het gebouw geschoten. In afwachting van de komst van de agenten probeerden docenten met de jongen aan de praat te blijven.

De politie benadrukt dat het om een persoonlijke vete van de verdachte met een ander lijkt te gaan. Van een school shooting, waarbij een dader zoveel mogelijk leraren en leerlingen probeert te raken, was geen sprake.

Bij de verdachte thuis is huiszoeking gedaan. Daarbij zijn nog meer messen, pepperspray en digitale gegevens in beslag genomen. In de loop van vrijdagochtend zijn de leerlingen naar huis gestuurd. Zaterdagmiddag is er een informatiebijeenkomst voor ouders en leraren. Ook Slachtofferhulp zal aanwezig zijn, net als de Roermondse burgemeester Rianne Donders-de Leest.

Volksbuurt

Het KEC de Donderberg ligt midden in de Roermondse volksbuurt die luistert naar dezelfde naam. Aan de Kasteel Hillenraadstraat liggen meer scholen. Tegenover het KEC ligt bijvoorbeeld een instelling voor mbo van Gilde Opleidingen. ‘Kom knallen’ is een van de wervende slogans op een dundoek dat op de gevel hangt.

„Ik ben geschrokken, maar ook weer niet”, zegt buurtbewoonster Marij Schreurs. „Er gebeurt hier veel rottigheid. ’s Avonds kom ik sowieso niet op straat. Dan hangen allerlei jongens op straat en wordt er gedeald in drugs.”

Een groepje jongens volgt vanaf het trottoir met interesse de activiteiten van de rechercheurs. Die lopen de school in en uit, ook buiten doen ze sporenonderzoek. „Zoveel politie hier en zelfs de NOS, dat is wel een beetje overdreven”, vindt een van de pubers. „Er zijn niet eens gewonden gevallen.”

Ook een van zijn vrienden lijkt niet erg onder de indruk van de gebeurtenissen. „Dit is Donderberg.”