Filippijnen bereiden zich voor op zeldzaam grote tyfoon

De Filippijnen bereiden zich voor op een uitzonderlijk grote orkaan. De tyfoon Mangkhut trekt richting het grootste eiland van het land, Luzon, en komt daar op de vroege zaterdagochtend aan land. De orkaan heeft een doorsnee van ongeveer 900 kilometer. Boven zee werden vrijdag windsnelheden bereikt waarmee Mangkhut enige tijd in de zwaarste categorie orkanen viel.

De tyfoon lijkt inmiddels wat in kracht afgenomen, maar verschillende meteorologen verwachten dat hij zodra hij aan land komt nog altijd windsnelheden boven de 200 kilometer per uur zal bereiken. Negenduizend mensen zijn al geëvacueerd, maar dat worden er volgens de rampenbestrijdingsdiensten mogelijk nog tienduizenden meer, meldt persbureau Reuters.

Regen

Mangkhut bereikt hogere windsnelheden dan de zware orkaan Florence, die vrijdag in de Verenigde Staten aan land kwam. De verwachting is wel dat de Aziatische tyfoon minder nat zal zijn dan de orkaan in Amerika, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline.

De modellen voorspellen in grote gebieden zo’n 200 millimeter regen. Op sommige plekken kan zaterdagochtend tot 400 millimeter vallen. “Voor Nederlandse begrippen is dat de neerslaghoeveelheid van een half jaar”, aldus Van der Linden. In de Verenigde Staten wordt voorspeld dat op sommige plaatsen tot 1.000 millimeter regen kan vallen door de orkaan. Dat heeft volgens Van der Linden te maken met de verschillen in snelheid waarmee de orkanen overtrekken.

Minder dan Haiyan

Vooraf werd gevreesd dat Mangkhut net zo verwoestend zou zijn als Haiyan, in 2013. Toen deden zich windsnelheden voor van 240 kilometer per uur. Dat wordt vermoedelijk niet gehaald. De tyfoon zwakt af, en zal dat ook boven land doen. Zodra Mangkhut over het kustgebied trekt, is hij waarschijnlijk een lichte orkaan van de vierde categorie of een zware van de derde, denkt Van der Linden.

Haiyan kostte aan zes- tot zevenduizend mensen het leven en was daarmee een van de meest dodelijke tyfonen die het land ooit getroffen heeft. Duizenden mensen raakten bovendien hun huis kwijt.