Prinsjesfotoprijs voor NRC-fotograaf David van Dam

De Prinsjesfotoprijs voor de beste foto van het afgelopen politieke jaar is vrijdag gewonnen door fotograaf David van Dam van NRC. Hij maakte in oktober vorig jaar de foto van de net afgetreden minister Jeanine Hennis (Defensie, VVD) die aankomt op haar departement.

Van Dam had zich na het aftreden bij het departement naar binnen gebluft, vertelde hij vorige maand over zijn nominatie. „Ik dacht: bingo. Eenmaal binnen zag ik hoe Hennis gekust werd door de secretaris-generaal. Daarna liep ze geëmotioneerd door de erehaag.” Nadat hij was ontdekt, werd hij door een voorlichter naar buiten gestuurd en ondervraagd door drie marechaussees.

Lees over alle vijf genomineerde foto's: Zoeken naar het zeldzame moment dat de regie weg is

De prijswinnaars werden vrijdag bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in de Haagse Ridderzaal. De prijs bestaat uit een oorkonde en 2.500 euro. David van Dam kreeg vorig jaar ook de prijs voor de beste politieke foto, toen voor zijn beeld van de Turkse minister Fatma Kaya die door de Nederlandse politie de toegang tot het Turkse consulaat werd ontzegd.

Beste politieke boek

Hoogleraar Nederlandse geschiedenis Remieg Aerts (Universiteit van Amsterdam) won de Prinsjesboekenwedstrijd met zijn boek Thorbecke wil het. Dat is een biografie over staatsman Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), die de basis legde voor de huidige parlementaire democratie.

NRCnoemde het boek van Aerts eerder een „voortreffelijke biografie” over de grote staatsman met dadendrang en vernieuwingsdrang. „Tegen het eind van het boek weet je als lezer zo goed als zeker ook: zonder zijn overtuigingskracht, zelfverzekerdheid en volgens Aerts ‘bijna autistische steilheid’ zou Thorbecke nooit gedaan hebben gekregen wat hij gedaan kreeg.”

Lees de NRC-recensie: Minder kansen door zijn afkomst? Hij kon het niet uitstaan