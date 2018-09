De VS worstelen met wind en water

Het is het water, niet de wind. Florence, aangekondigd als een levensbedreigende orkaan, die met snelheden tot 200 kilometer per uur op de Amerikaanse oostkust afkoerste, is vrijdagochtend om kwart over zeven lokale tijd (13.15u in Nederland) aan land gekomen bij Wrightsville Beach. Toen was zij al van categorie 3 naar 1 afgezwakt en noemde gouverneur Roy Cooper haar nog slechts „een bruut die onuitgenodigd is binnengekomen en niet vertrekt”.

Tot vrijdagmiddag bleef Florence stationair rondjes draaien aan de kust en kroop ze met een snelheid van acht kilometer per uur zuidwaarts, windstoten veroorzakend die tot boven de 110 kilometer haalden. Op de vrijwel lege snelwegen naar de kust lagen takken, in de berm hing een enkele geknakte boom. Tv-zenders bleven beelden van dat ene afgewaaide dak van een tankstation vertonen.

Maar intussen had het water de echte schade aangericht. Vanaf de oceaan had Florence donderdag de baaien en de rivieren al vol water geblazen. Plaatsjes aan de monding van rivieren zoals Belhaven en New Bren kampen met overstromingen. In andere plaatsen, zoals Greenville, een van de regenfronten van de staat, sloten de burgers zichzelf de eerste stormdag in huis op. Als de winkels al geopend waren, dan met de deur op slot. De plaatselijke vestigingen van Waffle House waren alle vier open – sinds enkele jaren een officiële indicatie die de Federal Emergency Management Agency (FEMA) hanteert voor de ernst van de ontwrichting.

Tot vrijdagavond Nederlandse tijd waren er drie doden te betreuren. Er waren meldingen van zo’n 600.000 huishoudens zonder stroom. Sommige mensen moesten met boten uit hun huis worden bevrijd. De verwachting is dat de aanhoudende regen de komende dagen voor ernstiger schade en meer slachtoffers kan zorgen.

American wrestling

De zwaarste storm lijkt zich niet in North Carolina maar in Washington te hebben voorgedaan. President Trump en zijn politieke tegenstanders hebben orkaan Florence aangegrepen voor een partijtje American wrestling, met een schuin oog op de verkiezingen van 6 november.

Op dinsdag betitelde Trump de hulpoperaties voor Puerto Rico, zwaar getroffen door de orkaan Maria die in januari 2017 een spoor van verwoesting door het Caribisch deel van de VS trok, als „ongelooflijk succesvol”. Dat bracht afgevaardigde Luis Gutierrez uit Illinois tot een tirade tegen de president. Hij verwachtte, met de storm nog meer dan honderd kilometer uit de kust, dat Florence veel slachtoffers en schade zou veroorzaken, aangezien Trump zijn hoofd er niet bij had. De president dacht alleen maar aan het Rusland-onderzoek en saboterende ambtenaren.

Trump twitterde woensdag dat „er geen 3.000 mensen zijn omgekomen in Puerto Rico” door de gevolgen van Maria. Dat hoge cijfer, twee weken geleden bekendgemaakt door de regering van het eiland, was volgens Trump een verzinsel van de Democraten, om hem in een kwaad daglicht te stellen. Zelfs in zijn eigen Republikeinse partij werd deze presidentiële tweet in twijfel getrokken. Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zei dat hij geen reden heeft om aan de bevindingen van de onderzoekers van de George Washington Universiteit te twijfelen.