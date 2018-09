Cas Oorthuys legde Nederland kenmerkend vast

Cas Oorthuys (1908-1975) ging nooit zonder toestel de deur uit. Het liefst had hij twee of drie camera’s om zijn nek. In de oorlog maakte Oorthuys deel uit van De Ondergedoken Camera, een groep verzetsfotografen. In de jaren daarna legde hij Nederland kenmerkend vast; met veel wind en water, imposante wolkenluchten en een open, opgeruimd landschap. Oorthuys heeft een imposant ouevre nagelaten van zo'n half miljoen foto's. Een expositie is te zien t/m 13 januari in het Nederlands Fotomuseum Rotterdam.