Afrikaanse varkenspest vastgesteld in België

In België is bij twee everzwijnen de Afrikaanse varkenspest vastgesteld. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, maar zou wel andere zwijnen of varkens in varkensstallen kunnen treffen. Het virus is in België voor het laatst in 1985 voorgekomen, meldde het Belgische voedselveiligheidagentschap FAVV donderdag.

De Afrikaanse varkenspest komt al zeker vier jaar voor in vooral het oosten van Europa, waaronder Polen, Hongarije en Roemenië. Maar, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de ziekte is “in opmars”. Dieren kunnen besmet worden via autobanden, kleding of honden en bijvoorbeeld vleesproducten of de botten van dode varkens.

Maatregelen

De NVWA adviseert varkensboeren en jagers voorzorgsmaatregelen te treffen en alert te zijn op de ziekteverschijnselen. Consumenten wordt gevraagd geen varkensproducten uit Oost-Europa mee te nemen en geen etenswaren in de vrije natuur achter te laten. Op boerderijen gelden strenge voorzorgsmaatregelen, onder meer rond het reinigen van de vrachtwagens.

De besmette zwijnen werden gevonden in Étalle in de Waalse provincie Luxemburg, ongeveer 125 kilometer ten zuiden van Maastricht. Er zijn nog geen varkenshouderijen besmet geraakt, zegt de FAVV. Ook daar worden maatregelen voorbereid om de verspreiding van zwijnen uit de besmette zone te voorkomen. Op Europees niveau zijn “onmiddellijk de nodige contacten gelegd”, aldus het agentschap.

De maatregelen die de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest moeten stuiten, komen goeddeels overeen met de maatregelen tegen besmetting met de klassieke variant. In Nederland worden vrachtwagens uit een aantal Oost-Europese landen en Italië extra goed gereinigd en ontsmet vanwege de Afrikaanse varkenspest. Dat moet gebeuren op een erkende wasplaats. Die verplichting geldt voor België vooralsnog niet omdat het virus nog niet is aangetroffen op een veehouderij.

In Nederland is één uitbraak geweest van de Afrikaanse varkenspest. In 1986 werd de ziekte vastgesteld in Zuid-Holland. Dat was vermoedelijk door toedoen van zogenoemde kliekjesmesters: mensen die hun varkens etensresten voerden. Dat is inmiddels verboden. De NVWA raadt iedereen bovendien aan om op plaatsen waar varkens leven, zowel de vrije natuur als boerderijen, voedsel alleen in afsluitbare prullenbakken te gooien.

Correctie (14 september 2018): In een eerdere versie van dit bericht stond dat de ziekte voor zover bekend nooit in Nederland is vastgesteld. In 1986 is er een uitbraak geweest in Zuid-Holland. De tekst is aangepast.