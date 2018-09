Zoet water per schip om IJsselmeer minder zout te maken

Het grootste zoetwatermeer van Nederland is niet zoet genoeg. Een gedeelte van het IJsselmeer is zelfs zo zout dat daar de afgelopen week geen drinkwater kon worden gewonnen. Reden voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) om zoet(er) water uit andere delen van het meer per schip over te hevelen.

Het probleem zit hem in het water bij het West-Friese dorp Andijk. Hier neemt waterbedrijf PWN normaal gesproken water in dat, na zuivering, gebruikt wordt als drinkwater voor 60.000 huishoudens in West-Friesland. De afgelopen weken bleek dat het zoutgehalte voor de kust van Andijk te hoog is, een gevolg van de langdurige droogte deze zomer.

Tankschepen

Van Nieuwenhuizen wil met deze bijzondere maatregel voorkomen dat de inwoners van West-Friesland zout water uit hun kraan krijgen. De minister benadrukt dat het water wel drinkbaar is, maar “het zoutgehalte kan ervoor zorgen dat het net iets anders smaakt”.

Momenteel treft Rijkswaterstaat voorbereidingen om halverwege volgende week de eerste schepen het meer over te kunnen sturen. Er worden twee tankschepen klaargemaakt die allebei acht keer per dag heen en weer gaan varen.

Rijkswaterstaat is al weken bezig het zoutgehalte in het IJsselmeer naar beneden te krijgen, zonder het gewenste resultaat. Bij Kornwerderzand en Den Oever is meermaals gespuid en er zijn zogenoemde bellenschermen geplaatst om vermenging met zout water tegen te gaan.