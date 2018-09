Turkse centrale bank negeert Erdogan en verhoogt rentetarief

De centrale bank van Turkije heeft het belangrijkste rentetarief in het land verhoogd om zo een verdere daling van de Turkse munt, de lira, te voorkomen. Het tarief stijgt van 17,75 naar 24 procent, tegen de nadrukkelijke wens van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in.

Direct na de bekendmaking van het nieuwe rentetarief liep de koers van de lira op met 6 procent, vergeleken met de Amerikaanse dollar. De verhoging betekent het zoveelste ingrijpen van de Turkse centrale bank. De inflatie in het land steeg in augustus naar 17,9 procent, het zoveelste dieptepunt.

Erdogan wil verlagen

Erdogan voerde kort voor het bekendmaken van het nieuwe rentebesluit de druk op de centrale bank op om de rente te verlagen. Hij denkt in tegenstelling tot veel bankiers en economen dat het verlagen van het rentetarief leidt tot meer economische groei in Turkije.

Het verhogen van de rente is voor centrale banken doorgaans een manier om in te grijpen bij een te snel stijgende inflatie in een oververhitte economie. Een hogere rente maakt het beleggen in een valuta in theorie aantrekkelijker voor internationale beleggers, waardoor de vraag en daarmee de koers stijgt.

Besluit

Eerder deze woensdag besloot Erdogan tot beperkingen voor het gebruik van buitenlandse valuta’s voor overheidscontracten. Grote Turkse bouwprojecten zoals nieuwe snelwegen, bruggen en vliegvelden worden momenteel vaak in dollars of euro’s betaald.