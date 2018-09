Spaans parlement stemt in met weghalen resten Franco

Het Spaanse parlement heeft donderdag ingestemd met het weghalen van de resten van oud-dictator Francisco Franco uit zijn praalgraf. Dat meldt persbureau Reuters. De regering diende het wetsvoorstel voor de opgraving eind augustus in. Volgens vicepremier Carmen Calvo kan “een dictator in een stevige democratie zoals de Spaanse geen graf van de staat hebben”.

Het wetsvoorstel werd aangenomen met 176 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Ook onthielden 165 leden zich van stemming. De centrumrechtse Partido Popular (PP), de grootste partij van het land, en de rechts-liberale Ciudadanos besloten niet mee te stemmen. Het is nog niet bekend wanneer de resten worden opgegraven en waar ze worden herbegraven.

Het graf van Franco leidt al jaren tot discussie. Zo was de vorige premier Mariano Rajoy, die eerder dit jaar werd afgezet, tegen de opgraving. Hij vond dat het openhalen van oude wonden “tot niets zou leiden”. Ook veel conservatieve Spanjaarden vinden dat het verleden met rust moet worden gelaten.

‘Vallei der Gevallenen’

Franco werd na zijn dood in 1975 begraven in de ‘Vallei der Gevallenen’, een enorme basiliek nabij Madrid. Deze had hij eerder door (politieke) gevangenen en dwangarbeiders laten uithakken.

De familie van Franco keerde zich eind augustus tegen het voornemen van de regering. In een verklaring liezen ze weten zich “stevig en unaniem” te verzetten. De familie liet weten dat ze hoopten dat de orde van benedictijnen, die het graf beheert, in verzet zou komen tegen “de wraakzucht” van de regering.