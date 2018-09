Russische verdachten in Skripal-zaak noemen zich ‘toeristen’

De twee mannen die worden verdacht van het vergiftigen van Sergej Skripal in het Britse Salisbury hebben gesproken.

Maar het ‘exclusieve’ interview met de Russische zender RT leverde vooral vragen op.

Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov beweerden dat ze gewone toeristen waren, maar ze keken alsof ze voor het vuurpeloton waren gezet. „U lijkt eerlijk gezegd nogal gespannen”, zei RT-hoofdredacteur Margarita Simonjan, die het interview afnam.

„Hoe zou u er uitzien na dit alles”, antwoordde Petrov.

„Ons leven is op de kop gezet”, vulde Bosjirov aan.

Vorige week maakte de Britse justitie bekend dat Petrov en Bosjirov in staat van beschuldiging zijn gesteld voor de aanslag op Skripal. De twee Russen vlogen op 2 maart naar Londen, en reisden de volgende twee dagen op en neer naar Salisbury – Skripals woonplaats.

Aan de hand van beelden van bewakingscamera’s heeft de Britse politie de bewegingen van de twee mannen kunnen reconstrueren. In de Londense hotelkamer van de twee zijn sporen van het zenuwgif novistjok gevonden. Volgens de Britse regering zijn Petrov en Bosjirov lid van de Russische militaire inlichtingendienst, de GROe.

Volgens de Russische president Poetin is dat onzin. Poetin riep Petrov en Bosjirov op hun verhaal te doen in de media.

Beroemde kathedraal

Donderdag bracht de Engelstalige nieuwszender RT, in handen van de Russische staat, een vraaggesprek met de verdachten, opgenomen in Moskou.

De twee mannen bevestigden dat ze de twee mannen op de beelden van de Britse bewakinscamera’s zijn. Petrov en Bosjirov zijn hun echte namen, beweerden de twee.

„Werkt u voor de (Russische inlichtingendienst) GROe”, vroeg Simonjan.

Bosjirov knikte van nee. „En u?”

„Ik niet”, zei Simonjan.

„Ik ook niet”, zei Petrov.

De twee mannen omschreven zich als „ondernemers”, maar wilden niet veel kwijt over hun werk. „We zitten in de fitness-industrie”, zei Petrov nadat Simonjan bleef aandringen. De twee mannen vertelden dat ze vaak naar Europa reisden, onder andere naar Zwitserland. De driedaagse trip naar Salisbury begin maart was een toeristisch uitje.

„Onze vrienden hadden ons al langer aangeraden om deze fantastische stad te bezoeken”, zei Petrov.

„Salisbury?”, vroeg Simonjan ongelovig.

„Je hebt daar de beroemde kathedraal”, zei Bosjirov. „Die is beroemd vanwege zijn torenspits van 123 meter.”

Op 2 maart kwamen Petrov en Bosjirov aan in Londen. De volgende dag, zaterdag 3 maart, reisden de twee naar Salisbury.

„We hielden het maar een half uurtje vol, want er lag overal sneeuw”, zei Petrov.

„Misschien zijn we in de buurt van Skripals huis geweest”, zei Bosjirov, „maar we weten niet waar dat is.” Op zondag reisden de mannen nog een keer af naar de stad. „Speciaal om de oude citadel en de kathedraal te zien”, zei Petrov. „We wilden deze zaak op 4 maart afronden.”

„Welke zaak”, vroeg Simonjan.

Petrov: „De kathedraal bekijken.”

Bekijk hier fragmenten uit het interview: