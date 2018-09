Prijs van taxirit gaat omhoog

De prijs van een rit met de taxi valt volgend jaar hoger uit. In 2019 gaan zowel de vaste bedragen als de bedragen per kilometer en de bedragen per minuut met 5,75 procent omhoog, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het starttarief gaat in 2019 van 3,02 euro naar 3,19 euro. Het kilometertarief stijgt van 2,22 euro naar 2,35 euro. Het bedrag per minuut gaat met 0,02 euro omhoog en wordt 0,39 cent.

De aankomende verhoging van het btw-tarief op personenvervoer van 6 naar 9 procent is reden voor de verhoging. “Als het goed gaat met de economie, wordt de prijsindexatie ook bijgesteld. Er zijn dan ook mogelijk meer mensen met geld voor een taxi”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Ook zonder die btw-verhoging zouden de taxitarieven stijgen, met bijna 3 procent. Dit is nog steeds een grotere stijging dan de afgelopen jaren. In 2018 stegen de prijzen met 1,2 procent, in 2017 met 0,4 procent.

Taxibedrijven mogen zelf bepalen hoe duur zij de ritten maken. Deze prijs moet wel onder het maximumtarief blijven dat de overheid heeft vastgesteld.