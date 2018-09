Politie vindt kajak in zoektocht naar Kamphuis

De Noorse politie heeft dinsdagavond een opvouwbare kajak gevonden die vermoedelijk van de vermiste computerexpert Arjen Kamphuis is. Dat laat de politie donderdag weten. De kajak werd gevonden in de buurt van de plaats waar een visser eerder spullen van Kamphuis vond.

Kamphuis verliet op 20 augustus een hotel in de Noorse plaats Bodo met twee donkere tassen. De politie vermoedt dat hij in een van deze tassen de kajak van 15 kilo vervoerde. Een foto van de gevonden kajak is vrijgegeven en de politie vraagt getuigen zich te melden. De zoektocht in het gebied gaat donderdag verder. De Nederlandse politie had al eerder laten weten dat Kamphuis in Nederland een opvouwbare kajak had gekocht voor zijn vakantie.

Trein

Woensdag werd al bekend dat er spullen waren gevonden van Kamphuis. Een visser had de spullen zien drijven in de zee vlakbij de berg Kvænflåget, in het noorden van het land. Kamphuis heeft op 20 augustus de trein genomen van Bodo naar Rognan.

Kamphuis werd als vermist opgegeven toen hij op 22 augustus niet terugkeerde van zijn vakantie in Noorwegen en verschillende afspraken had gemist. Hij was op 8 augustus naar Noorwegen vertrokken voor vakantie. Kamphuis is een bekende computerexpert en adviseert de overheid, journalisten en mensenrechtenactivisten op het gebied van cybersecurity. Hij werkte onder meer samen met WikiLeaks.

In de zee bij de berg Kvænflåget, tussen Fauske en Bodo, werden meerder spullen van Kamphuis gevonden.