Oud-president El Salvador veroordeeld tot tien jaar cel

De voormalig leider van El Salvador Antonio Saca is woensdag door een rechtbank in de hoofdstad San Salvador veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Hij is schuldig bevonden aan corruptie, verduistering en witwassen. Dat meldt persbureau Reuters.

Saca was tussen 2004 en 2009 president van het Centraal-Amerikaanse land. De 53-jarige conservatieve en nationalistische politicus werd in oktober 2016 opgepakt op de bruiloft van een van zijn zoons. Samen met met zes voormalige regeringsfunctionarissen werd hij verdacht van grootschalige diefstal van overheidsgeld. Hiermee was een bedrag gemoeid van ruim 300 miljoen dollar, omgerekend 258 miljoen euro.

Voor zowel het witwassen en het verduisteren kreeg Saca vijf jaar celstraf opgelegd. Ook moet hij 260 miljoen dollar (ruim 223 miljoen euro) terugbetalen aan de staat. De zes andere functionarissen kregen celstraffen van tussen de drie en zestien jaar opgelegd.

Vaker corruptie

Ook de opvolger van Saca, Mauricio Funes, wordt verdacht van corruptie. Funes was president van 2009 tot 2014 en vluchtte twee jaar geleden naar Nicaragua. Hij kon geen verklaring geven voor de 700.000 dollar die aan het eind van zijn ambtstermijn op zijn privérekening werd bijgeschreven.

De inmiddels overleden ex-president Francisco Flores (president tot 2004) werd eveneens verdacht van corruptie. Hij overleed begin 2016, nog voordat hij berecht kon worden.