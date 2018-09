Nederlandse vertaling Mein Kampf direct een bestseller

De nieuwe Nederlandse vertaling van het boek Mein Kampf (Mijn Strijd) van Adolf Hitler is na tien dagen ruim veertienduizend keer verkocht. Daarmee komt het boek van uitgeverij Prometheus binnen op de derde plek in de top zestig van de bestsellers van boekenstichting CPNB.

Hoewel het boek online al langere tijd op verschillende sites vindbaar is, werd het omstreden propagandawerk sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer verkocht in Nederland. De uitgeefrechten van het boek kwamen in 2016 na zeventig jaar vrij en direct verscheen er in Duitsland een wetenschappelijke editie, aangevuld met kritische kanttekeningen.

Historicus Willem Melching werkte ruim een jaar aan zijn commentaren op de nieuwe vertaling van Mein Kampf. NRC-redacteur Bernard Hulsman sprak uitgebreid met hem.

Hoewel de verkoop van Mein Kampf bij wet verboden is, bepaalde de Hoge Raad in februari 2017 dat de verkoop van historische exemplaren niet in alle gevallen strafbaar is. Die rechtszaak kwam tot stand omdat de Amsterdamse galeriehouder Michiel van Eyck het boek verkocht en in 2013 werd aangeklaagd door het genootschap Federatief Joods Nederland. Er was geen sprake van een “dringende maatschappelijke noodzaak” om de vrijheid van meningsuiting in te perken, oordeelde de Hoge Raad.

‘Kritisch en verantwoord’

Uitgever Mai Spijkers van Prometheus noemt de Nederlandse versie, vergelijkbaar met de Duitse uitgave, wetenschappelijk verantwoord. “Iedereen kan het werk uitgeven, maar er is intern wel discussie geweest binnen ons bedrijf. Dat het een kritische en verantwoorde editie werd, gaf de doorslag. Maar wat betreft de verkoop is het een puur een gok geweest”, zegt Spijkers, die volgende week het twintigduizendste exemplaar verwacht te verkopen.

Prometheus heeft voor het uitbrengen van Mijn Strijd contact gezocht met het Anne Frank Fonds in Bazel. Spijkers: “Dat deden we omdat wij in Nederland verschillende boeken van Anne Frank uitgeven. Het Anne Frank Fonds gaf aan geen problemen te hebben met onze editie.”

Om de eerste plek van de bestsellerslijst te bereiken, moeten er nog veel exemplaren verkocht worden. Van de nummer één van de CPNB-lijst, De zeven zussen van auteur Lucinda Riley, zijn volgens Xander Uitgevers sinds de verschijning ruim tachtigduizend boeken verkocht.