Mooie onderzoeksresultaten? Meteen verzilveren op de beurs

Eerst komen de onderzoeksresultaten. Goed. Dan de reactie op de beurzen. Uitstekend. Snel een paar telefoontjes naar trouwe aandeelhouders: geïnteresseerd in een pluk nieuwe aandelen? Jazeker. Dan het besluit: we doen het. Zodra de beurs in New York is gesloten, zetten bankiers en juristen de aandelenemissie in gang die ze de weken ervoor hebben voorbereid. Drie uur later is het voorbij. Galapagos is 300 miljoen dollar rijker.

Zo werkt het in de wereld van de biotechnologie, vertelt Bart Filius, financieel directeur van Galapagos, telefonisch vanuit New York. Als alles goed gaat tenminste.

Alles ging goed. Dinsdagavond laat publiceerde het Nederlands-Belgische biotechbedrijf onderzoeksresultaten van reumamedicijn filgotinib, veruit het belangrijkste geneesmiddel dat Galapagos in ontwikkeling heeft, samen met partner Gilead overigens. Het betrof een zogeheten fase3-studie, waarin het kandidaat-medicijn werd getest op 450, overwegend ernstig zieke patiënten. Daarbij ging het natuurlijk om de effectiviteit van het middel, maar net zo goed om de veiligheid. Reuma is een chronische ziekte, dus bijwerkingen maken een medicijn al snel onaantrekkelijk. Op beide criteria waren de resultaten bemoedigend, in lijn met eerdere studies.

Woensdag explodeerde de beurskoers. Galapagos kreeg er bij opening van de handel 15 procent bij, de beurswaarde klom tot ruim boven de 5 miljard euro. Niet gek voor een onderneming die in 2005 voor 22 miljoen euro naar de beurs is gegaan – nota bene zonder medicijn in de pijplijn – en die pas na bijna 10 jaar kwakkelen het vertrouwen won van beleggers en branchegenoten.

Strategische vrijheid

Dat vertrouwen heeft Galapagos nog steeds. Maar niets zo veranderlijk als de biotechnologie, weet Filius. Anders dan bij een bedrijf als, zeg, Unilever, met een uitgebreid assortiment en redelijk voorspelbare inkomsten, zijn toekomst én beurswaarde van Galapagos in hoge mate afhankelijkheid van het succes van één medicijn: filgotinib. Totdat dit geneesmiddel naar verwachting over 2 á 3 jaar de markt bereikt, zijn er niet of nauwelijks vaste inkomsten. Al het geld dat beleggers en partnerbedrijven als Gilead erin steken gaat naar onderzoek. Vallen de resultaten tegen, haken beleggers en partners zo weer af.

En dus geven biotechbedrijven aandelen uit zodra ze in trek zijn. Zelfs als ze bulken van het geld. Galapagos heeft bijvoorbeeld meer dan een miljard euro in kas. „Dat geeft ons strategische vrijheid en onafhankelijkheid”, zegt Filius. „En bovendien: wij zijn jaarlijks ongeveer 300 miljoen dollar kwijt aan onderzoek. Met de emissie van deze week kopen we onderzoekstijd.”

Eerder deze maand deed het eveneens Leidse biotechbedrijf ProQr iets vergelijkbaars. Na positieve resultaten uit een test van een middel tegen een erfelijke blindheid schoot de beurskoers met 120 procent omhoog. ProQr, met notering aan de Nasdaq, kondigde direct daarop een aandelenemissie aan ter waarde van 75 miljoen dollar.