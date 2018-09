Mogelijk groot DNA-onderzoek Valkenswaardse serieverkrachter

Het Openbaar Ministerie (OM) overweegt een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek onder 12.000 mensen in een poging om een serieverkrachter te vinden. De man heeft sinds 1989 drie vrouwen verkracht in de omgeving van Valkenswaard.

In deze drie zaken werd DNA gevonden dat overeenkomt. De politie vermoedt dat hij nog negen keer heeft toegeslagen op dezelfde manier. Dat meldde de politie al in een uitzending van Opsporing Verzocht in juni 2015. Na die uitzending kwamen er 115 tips binnen, maar de informatie leidde niet tot een arrestatie.

De man is inmiddels tussen de 50 en 55 jaar oud, is tussen 1.70 á 1.80 meter lang en spreekt met een lokaal accent. Ook rook hij bij alle incidenten naar rook, zweet en alcohol.

Eerder onderzoek onder 65 mensen die in de buurt woonden of nog steeds wonen en in de leeftijdscategorie passen, leverde niets op. Daarom overweegt het OM nu om een grootschalig DNA-onderzoek te starten. Het is nog onbekend wanneer die beslissing genomen wordt.

Bedreigingen

Op 27 mei 1989 sloeg de man voor het eerst toe. ‘s Nachts hield hij twee fietsende vriendinnen in Valkenswaard tegen en bedreigde hen met een schroevendraaier. Hij verkrachtte een van hen terwijl de ander moest toekijken. In 1990 werd een vrouw op de Valkenswaardseweg door een naar alcohol ruikende man verkracht, waarna hij haar op haar gemak probeerde te stellen en zichzelf in dat gesprek Koosje noemde.

In 2006 bedreigde hij een vrouw met een schroevendraaier, trok haar een greppel in en vroeg om geld. Al snel liet hij haar gaan en bood hij zijn excuses aan.

Bij deze drie incidenten is DNA gevonden dat overeenkomt. Er zijn nog negen andere zedendelicten geweest waar hij verantwoordelijk voor wordt gehouden, mede vanwege een soortgelijke werkwijze en soms overeenkomende locaties. Dit gaat om zowel verkrachtingen als aanrandingen in de omgeving Valkenswaard.