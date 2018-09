Macron erkent Franse martelingen tijdens Algerijnse oorlog

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag erkend dat Frankrijk verantwoordelijk is voor de dood van de communistische wiskundige Maurice Audin tijdens de Algerijnse oorlog (1954-1962). Dat schrijft persbureau AFP. Het is voor het eerst dat Frankrijk toegeeft dat het land een systeem heeft opgetuigd dat leidde tot martelingen.

Macron zei dat Audin, die in juni 1957 verdween, is doodgemarteld of geëxecuteerd door de soldaten die hem thuis arresteerden. Ook beloofde hij de archieven open te stellen over de burgers en militairen die vermist zijn geraakt tijdens de oorlog.

Weduwe

Macron was donderdag op bezoek bij de 87-jarige weduwe van Audin. Hij zei dat het “belangrijk is dat dit verhaal bekend wordt”. De dood van Audin, wiens lichaam nooit werd gevonden, is het symbool geworden van de martelingen die plaatsvonden tijdens de Algerijnse oorlog. Voormalige president Francois Hollande gaf eerder al toe dat Audin niet ontsnapte maar in de gevangenis stierf.

Macron liet zich al eerder kritisch uit over de rol van het Franse leger tijdens de oorlog. Als presidentskandidaat noemde hij de kolonisatie van Algerije een “misdaad tegen de menselijkheid”.

Memoires

De Algerijnse oorlog is een van de meest pijnlijke episoden uit de recente geschiedenis. De martelingen werden tot nu toe altijd eufemistisch “de gebeurtenissen in Algerije” genoemd. Het was al langer bekend dat het Franse leger martelde. Al in 1958 publiceerde Henri Alleg, directeur van de krant Alger Républicain, een boek over de folteringen. Hij was samen met Maurice Audin in Algiers opgepakt en overleefde als een van de weinigen de martelingen. Ook verscheen in 2001 een boek van Paul Aussaresses die destijds hoofd van de Franse inlichtingendienst in Algiers was. Hij gaf hierin toe dat hij leden van het Algerijnse verzet persoonlijk doodmartelde.