Kwart van de bomen bij MH17-monument gestorven

Een kwart van de bomen in het herinneringsbos van het MH17-monument in Vijfhuizen is gestorven. Het gaat om zeker 80 van de 298 bomen. Dat zegt Sjaak de Ligt, coördinator van Stichting Nationaal Monument MH17. De oorzaak van de bomensterfte wordt nog onderzocht.

Een van de mogelijkheden is volgens De Ligt dat de bomen in het najaar en in de winter te veel water hebben gehad omdat de afwatering niet goed is. “Maar om dit te onderzoeken moet het veel regenen en dat heeft het deze zomer niet gedaan”, zegt De Ligt. Inmiddels is het onderzoek geopend en verwacht hij in oktober de resultaten.

Slachtoffers

De Ligt kwam er in mei achter dat een deel van de bomen niet goed groeide. “In het voorjaar moeten de bomen gaan uitlopen maar toen bleek dat bij een deel van de bomen de blaadjes uitvielen.” Elke boom in het herrineringsbos staat voor een van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in juli 2014. De nabestaanden zijn daarom direct geïnformeerd. In december worden er waarschijnlijk samen met de nabestaanden nieuwe bomen geplant.

Het monument werd vorig jaar zomer in Vijfhuizen in gebruik genomen. Het monument bestaat uit een herdenkingsteken in de vorm van een zestien meter lange, gebogen roestige stalen wand. Voor de wand staat een roestvrijstalen ‘oog’ dat naar de hemel kijkt met de namen van de slachtoffers erin gegraveerd. Eromheen staat het herinneringsbos in de vorm van een herdenkingslint. De nabestaanden kozen in november 2015 voor dit monument.