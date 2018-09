‘Kofi Annan was uniek en één van ons’

Duizenden mensen zijn donderdag bijeengekomen voor een grote afscheidsceremonie voor de diplomaat Kofi Annan in Accra, de hoofdstad van Ghana. Onder meer de staatshoofden van Ivoorkust, Zimbabwe, Ethiopië, Duitsland, Finland en Zwitserland zijn aanwezig, volgens BBC Africa. Er zijn ook andere hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de Nederlandse prinsessen Beatrix en Mabel.

De voormalige secretaris-generaal van de VN overleed vorige maand op 80-jarige leeftijd in Zwitserland en werd maandagavond per vliegtuig naar Ghana gebracht. De kist met daarin het lichaam van Annan werd daar met een uitgebreide ceremonie ontvangen. De afgelopen dagen konden Ghanezen en andere belangstellenden hun laatste eer bewijzen aan de diplomaat. Donderdag is de laatste dag van de drie dagen van nationale rouw die waren afgekondigd door de president van Ghana.

Voor de afscheidsceremonie in Accra kwamen Annans familie, vrienden en hoogwaardigheidsbekleders samen in het internationale conferentiecentrum van de hoofdstad. Na die ceremonie volgt een private uitvaart met militaire eer, gevolgd door saluutschoten. Ook in Genève en New York worden na afloop van de ceremonie in Ghana, herdenkingen gehouden.

Ghanese stammenleiders bewijzen hun laatste eer aan Kofi Annan. Over zijn kist is de vlag van Ghana gedrapeerd.

Foto Sunday Alamba/AP Een militaire erewacht ontving maandagavond het lichaam en de kist van Kofi Annan, dat per vliegtuig naar Accra werd gebracht vanuit Zwitserland. Op de kist lag toen de vlag van de Verenigde Naties, de volkerenorganisatie waarvan Annan secretaris-generaal was.

Foto Francis Kokoroko/Reuters Duizenden Ghanezen zijn kwamen dinsdag en woensdag naar het conferentiecentrum waar zij afscheid konden nemen van landgenoot Annan.

Tijdens de ceremonie sprak zijn dochter Ama Annan Adedeji. Zij herinnerde zich haar vader om zijn ‘milde persoonlijkheid’ en heeft haar toespraak besloten met een verwijzing naar een bekend citaat uit Winnie the Pooh: „Wat mag ik mezelf gelukkig prijzen met een vader die het me zo moeilijk maakt afscheid van hem te nemen.”

Ook Nane Maria, Annans weduwe, heeft de aanwezigen toegesproken. Zij bedankte Ghana voor het belangrijke en inspirerende thuisland dat het voor de wereldleider was.

Kofi Annan diende als zevende secretaris-generaal van de VN, tussen 1997 en 2006. Binnen die organisatie werkte hij daarvoor eerst bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en daarna als hoofd van de VN-vredesmissies. Hij was de eerste Afrikaanse diplomaat uit sub-Sahara die werd verkozen tot secretaris-generaal. In 2001 ontving hij samen met de VN de Nobelprijs voor de Vrede. Na zijn vertrek bij de volkerenorganisatie trad hij, als internationaal staatsman, meermaals op als bemiddelaar bij conflicten.

De huidige secretaris-generaal van de VN, António Guterres, zei sinds het nieuws van Annans overlijden te hebben overpeinsd wat zijn voorganger zo speciaal maakte: „Kofi Annan was zowel uniek als één van ons. Hij was een uitzonderlijke leider, maar ook iemand in wie iedereen ter wereld zichzelf herkende.”

Over Annans rol als diplomaat en het moreel gezag dat hij uitdroeg, zei Guterres: „Er bestaat een oude grap over diplomaten: in de diplomatiek is het de kunst om niets te zeggen, vooral als je veel spreekt. Kofi Annan kon alles zeggen – soms zelfs zonder ook maar één woord te uiten.”