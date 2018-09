Killing Eve en Barry: verrassende comedy’s over huurmoordenaars

Series Killing Eve Met: Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw. Acht afleveringen van 42 minuten. NPO Start Plus, later op NPO 3. ●●●●● Barry Met: Bill Hader, Henry Winkler, Sarah Goldberg. Acht afleveringen van 30 minuten. Ziggo Series en Movies XL (HBO) ●●●●●

Huurmoordenaars, het zijn ook maar mensen. Gecompliceerde wezens met gecompliceerde emoties. Twee van de beste tv-series van 2018, Killing Eve en Barry, gaan over ietwat eigenaardige huurmoordenaars die heel goed zijn in hun werk. Ze doen verschrikkelijke dingen, maar stiekem ga je ook van ze houden.

Beide series hebben verder hun eigen, originele stijl met de handtekening van hun showrunners: de Britse Phoebe Waller-Bridge (33) maakt Killing Eve en de Amerikaanse Bill Hader (40) maakt Barry. Deze twee grote komische talenten laten met deze series zien dat ze veel meer in hun mars hebben dan alleen comedy. Ze zijn genomineerd voor meerdere Emmy’s, die maandag worden uitgereikt.

De jonge huurmoordenaar in Killing Eve geniet van haar werk. Villanelle is een sociopaat met een duister gevoel voor humor. Ze reist heel Europa door voor haar opdrachtgevers, zonder naar het hogere doel van haar missies te vragen. Ze lijkt het vooral voor de lol te doen. Haar thuisbasis is Parijs, al heeft ze een tongval die haar Russische achtergrond verraad. Actrice Jodie Comer was eerder al sterk in de BBC-serie Doctor Foster en mag helemaal losgaan in de rol.

Villanelle speelt met alles en iedereen, inclusief Eve Polastri, een wat ingedutte agent van de Britse veiligheidsdienst MI5, gespeeld door Sandra Oh (Grey’s Anatomy). Als die over Villanelle hoort, leeft ze op: ze is vastberaden om haar te pakken. Het begin van een ongezonde obsessie, van beide kanten. Villanelle heeft Eve door en begint haar uit te dagen. Ze dansen om elkaar heen en reizen elkaar achterna. Als de twee elkaar treffen is er duidelijk chemie, zelfs seksuele spanning.

Dat Killing Eve scherp en grappig is, zal geen verrassing zijn voor mensen die het werk van de Britse Phoebe Waller-Bridge kennen. Haar grote doorbraak kwam met Fleabag, een serie over het ongemakkelijke liefdesleven van een jonge vrouw in Londen. In het deels op eigen ervaringen gebaseerde Fleabag speelde ze ook nog eens de hoofdrol. In Killing Eve blijft ze buiten beeld en put ze hopelijk niet uit haar eigen ervaringen.

Killing Eve, gebaseerd op het boek Codename Villanelle, is een frisse, psychologische thriller die zich verplaats van Engeland naar Duitsland en van Italië naar Rusland. De scripts van Waller-Bridge en haar team geven de twee hoofdrolspelers veel om mee te werken. „Ik krijg een kick van het schrijven van vrouwelijke personages die het niets kan schelen wat je over ze denkt.” vertelde ze onlangs tegen The Guardian.

Oh speelt uitstekend als en kreeg – als eerste vrouw van Aziatische afkomst – een verdiende Emmy-nominatie. Comer mag echter de show stelen als vrouw die met een glimlach haar slachtoffers op creatieve manieren ombrengt. Wat de serie verder verfrissend maakt is de manier waarop de genderrollen zijn omgedraaid. Meestal draait het in het spionnengenre vooral om stoere mannen. Nu is het de echtgenoot die ongerust en geïrriteerd in de keuken wacht tot hij iets hoort van zijn vrouw die voor een geheime missie in Berlijn zit.

Huurmoordenaar in acteerklasje

In tegenstelling tot Villanelle houdt de huurmoordenaar in de serie Barry niet van zijn baan. Barry moet voor een klus naar Los Angeles, komt in een acteerklasje terecht, en besluit dat hij acteur wil worden. Misschien wordt hij zelfs verliefd op een tegenspeelster.

Bill Hader, die naam maakte in het befaamde sketch-programma Saturday Night Live, speelt niet alleen de hoofdrol, maar schrijft en regisseert ook. Zijn wereldvreemde, ietwat gedeprimeerde personage kan totaal niet acteren, maar toch ziet de oudere acteercoach iets in hem – een heerlijke rol van Henry Winkler; in de jaren zeventig bekend geworden als Fonzie in sitcom Happy Days. Jammer dat die Tsjetsjeense gangsters Barry maar niet met rust willen laten. „Nu stop ik echt” horen we Barry meerdere keren zeggen. Tot hij toch weer iemand moet neerknallen.

Naast een grappige misdaadserie, is Barry ook een boeiende kijk op de wereld van beginnende acteurs die worstelen met hun carrière. Een nieuwe vriendin van Barry, de ambitieuze Sally (Sarah Goldberg), wordt gevolgd tijdens een pijnlijke en seksistische auditieprocedure.

Barry en Killing Eve spelen op een slimme manier met toon, van luchtig naar dramatisch en weer terug. Barry begint als comedy, maar wordt verrassend emotioneel, soms zelfs schokkend. Ook Killing Eve is niet bang voor moeilijke scènes. Met elk acht afleveringen zijn deze series gemakkelijk te bingen, ze bevatten geen grammetje vet. Daardoor krijg je zin in meer. Maar goed ook, want beide series krijgen een vervolg.