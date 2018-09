Kijkcijfers vallen tegen, maar nog is Twan Huys niet verloren

„Je bent in Nederland zo goed als je laatste prestaties”, verzuchtte atlete Dafne Schippers woensdagavond bij RTL Late Night met Twan Huys. Bij de BBC, als je daar een held bent, dan blijf je dat. Schippers heeft éven een minder seizoen en de kranten noemen je prestaties ‘teleurstellend’. Twan Huys kon het niet laten: „Daar heeft dit programma ook last van.”

Een gevreesde tv-wet is dat wanneer een programma zélf nieuws wordt, het begin van het einde is ingeluid. Bij Humberto Tan begon dat na zo’n 3,5 jaar. Een jaar later moest hij weg. Bij Twan Huys na amper twee weken.

Lees ook: Hoe Humberto Tan zijn sfeermonopolie kwijtraakte

„Jaagt Twan Huys RTL4-kijker weg?”, kopte De Telegraaf woensdag nadat Late Night dinsdag een grote kijkcijferdip moest noteren. Metro: „Niemand kijkt naar RTL Late Night met Twan Huys”. Mocht je nog niet kijken, dan weet je dus in ieder geval dat niemand kijkt.

Zelfs Stormy Daniels scoorde niet

Die dinsdagdip was 366.000 kijkers diep. Met zulke cijfers moest Humberto Tan vertrekken. Pauw, een half uur later geprogrammeerd op NPO1, haalde het dubbele. Het was al veelzeggend dat zelfs Trump-minnares Stormy Daniels op de eerste donderdag niet meer dan 568.000 trok, terwijl Pauw die avond bijna de 900.000 aantikte. Het voorlopig record kwam vorige week vrijdag: 665.000. Maar dat was in de slipstream van The Voice Senior, waar 1,9 miljoen kijkers op afstemden.

Ja, het is veel te vroeg om Huys af te serveren. Hoewel Humberto Tan later een miljoenenpubliek aan zich bond, moest hij het in zijn tweede week in 2013 vaak ook met nauwelijks meer dan 500.000 kijkers doen. Pauw bleef daar in 2014 ook op steken na een korte week van beginnersinteresse. De Wereld Draait Door haalde in zijn eerste twee weken in 2005 gemiddeld 200.000 kijkers.

„Het is een van de moeilijkste beslissingen voor een zender”, zegt oud-programmadirecteur van SBS Remko van Westerloo. „Wanneer heeft een programma potentie en wanneer trek je aan een dood paard?” Hij kan het weten. Van Westerloo was programmadirecteur bij Talpa toen de gloednieuwe zender in augustus 2005 begon met NSE Nieuws (Nieuws, Sport en Entertainment). Het format van de luchtige nieuwsshow was in Amerika al jaren een hit. Ze maakten alleen één cruciale fout, zegt Van Westerloo: „Te grote beloftes. We riepen dat NSE met niets te vergelijken was. De boel wel even zou opschudden.” Dat gebeurde niet. En toen werd dát het verhaal.

Praat mee met NRC Waarom kijk je wel/niet naar RTL Late Night met Twan Huys? Onderaan dit artikel kunnen abonnees op die vraag reageren. Hier vind je meer over reageren op NRC.nl.

NSE werd „door de publiciteit ingehaald”, zegt Van Westerloo. Er werd van alles geprobeerd: presentatorenwissels, een later tijdslot, formattechnische aanpassingen. Maar Nederland keek al vol leedvermaak toe. „Als je programma eenmaal is besmet, dan heb je het als zender niet in de hand”, zegt Van Westerloo. „De kijker krijgt het idee dat er geen hond naar kijkt, en dat het dus niet verplichtend is. In de volle belangstelling is het heel moeilijk die perceptie te keren.”

Wat dat betreft heeft Twan Huys de wind tegen. Al voor de eerste introtune waren alle spotlights op hem gericht. Een jaar lang negatieve aandacht voor Humberto Tan moest hij direct van zich af zien te schudden. „We gaan je verrassen”, was dan ook Huys’ cliffhanger in Het Parool.

Lees ook ons profiel over Twan Huys: Eindelijk zijn eigen talkshow

Al gauw kwam de kritiek van twee kanten. Tv-recensent Angela de Jong (AD) gooide het na dag één op het gebrek aan gezelligheid, het was „koel en zakelijk” en waar waren de kaasstengels? Ondertussen hoorde Arjen Fortuin (NRC) niets nieuws uit de monden van Stormy Daniels en Anne Lok over hun seksleven. Het „hogere journalistieke plan” was nog niet bereikt, concludeerde hij.

Lees ook de recensie van Arjen Fortuin: Scoringsdrift Twan Huys levert pijnlijke tv op

De concurrentie is intussen op oorlogssterkte. Pauw (NPO1) en Nieuwsuur (NPO2) durfden met zo’n nieuwe journalistieke concurrent niets aan het toeval over te laten. Pauw werkte de hele zomer aan een nieuw decor en een indrukwekkende gastenlijst om de eerste paar weken te kunnen knallen.

Nieuwsuur-presentatoren stonden de zaterdag voor de seizoensstart met uitgebreide interviews in NRC (Mariëlle Tweebeeke) en de Volkskrant (Huys-opvolger Jeroen Wollaars). Met gelikte promotievideo’s op sociale media was het campagne-offensief compleet. Het programma plande meteen twee scoops, over frauderende Polen in de WW en de steun van Nederland aan Syrische terreurbewegingen.

Het is een kwestie van geloof

Hoe lang Huys krijgt om zich te bewijzen „heeft met geloof te maken”, zegt Bert van der Veer. Hij was in 1999 programmadirecteur bij RTL toen Barend & Van Dorp, de vorige talkshow van RTL, in de eerste maanden slecht scoorde. Er kwam zelfs „een Luxemburger”, iemand van de RTL-directie, langs en er was „zware druk van de aandeelhouders” of het allemaal niet goedkoper kon.

Maar Van der Veer geloofde erin, zegt Van der Veer zelf. B&VD zou dé oplossing zijn voor de Nederlandse late avond, waarin gasten met elkaar in gesprek konden en ook nog langer dan in een Nova-reportage. Het was bovendien een „behoorlijke innovatie”, zegt Van Westerloo, „een mix van journalistiek en amusement”. De LPF kwam op in die tijd. Ook niet onbelangrijk: directeur Pieter Porsius steunde Van der Veer „onvoorwaardelijk”.

Die steun is bij Late Night onzeker, zegt Van der Veer: „Huys is zijn beschermheer kwijt.” Erland Galjaard, de RTL-programmadirecteur haalde Huys vol vertrouwen binnen, maar enkele maanden later vertrok hij na 21 jaar bij het mediabedrijf.

Maar Late Night zal nog zeker maanden krijgen, denkt Van Westerloo. „Ook uit publicitaire overwegingen: als je nu de handdoek in de ring gooit, dan krijg je de hele vaderlandse pers over je heen. Er wordt je onbetrouwbaarheid verweten: dat Huys niet eens een kans heeft gekregen en dat je er daarom nooit aan had mogen beginnen. Het hele seizoen staat dan in het teken van het cancelen van zo’n talkshow.”

Bovendien, Twan heeft een contract voor drie jaar getekend en zei in Het Parool geen afspraken over kijkcijfers te hebben gemaakt. Hij mocht zelfs zijn eigen redactie samenstellen én hij zou zich niet laten opschepen met een parade RTL-coryfeeën die hun programma’s komen promoten. Kan hij dat volhouden? Vrijdag komen Wendy van Dijk en Martijn Krabbé langs, om de winnaar bekend te maken van The Voice Senior.