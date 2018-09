Jeff Bezos stopt miljarden in goed doel

Amazon-oprichter Jeff Bezos stopt 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) in een door hem opgericht goed doel, het Day One Fund. Het fonds richt zich op dakloze gezinnen en wil een netwerk opzetten van kinderdagverblijven zonder winstoogmerk.

Bezos, de rijkste man op aarde met een geschat vermogen van 163,8 miljard dollar, deed de aankondiging donderdag op Twitter. Vergeleken met medemiljardairs als Bill Gates of Mark Zuckerberg doneert de Amazon-topman weinig aan goede doelen. Vorig jaar deed Gates een schenking aan 4,6 miljard dollar, Zuckerberg kondigde eerder aan bij leven 99 procent van zijn vermogen in goede doelen te gaan steken.

Het Day One Fund wil dakloze gezinnen helpen door non-profit organisaties geldelijk te steunen die zich op dit onderwerp richten. Deel van het fonds is ook een jaarlijkse prijsuitreiking voor organisaties die arme jonge gezinnen bijstaan.

In de VS ligt Amazon geregeld onder vuur omdat het nauwelijks belasting betaalt. Volgens een rapport van de Amerikaanse denktank Institute on Taxation and Economic Policy bedroeg de federale inkomstenbelasting van de webwinkel zelfs 0 dollar. Mede daardoor heeft Amazon, dat een jaaromzet heeft van 200 miljard dollar, de laatste jaren zo hard kunnen groeien. Begin deze maand bereikte het als tweede Amerikaanse bedrijf ooit een beurswaarde van een biljoen dollar.

Ook is er veel kritiek op de manier waarop Amazon met zijn werknemers omgaat. Die zouden onder slechte arbeidsomstandigheden werken voor weinig loon.