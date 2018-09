Chinees theater schrapt Ibsen-voorstelling na kritiek van publiek op regime

Het beroemde Berlijnse theatergezelschap Schaubühne mag niet langer hun voorstelling Vijand van het Volk in China spelen, omdat bezoekers tijdens eerdere uitvoeringen kritiek uitten op het autoritaire regime van het Aziatische land. Dat stelt de regisseur van het theatergezelschap, Tobias Veit, donderdag in een interview met The New York Times.

De voorstelling, die in 1882 werd geschreven door de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen, gaat over corruptie, gecensureerde media, manipulatie van het volk en de ethische dilemma’s rond klokkenluiden.

Schaubühne zou, na drie voorstellingen in Beijing, het toneelstuk donderdag opvoeren in de oostelijke stad Nanjing. Het theater daar liet Schaubühne echter weten dat de opvoering vanwege “technische problemen” niet door kan gaan, aldus Veit in The New York Times. Er zou onder andere een gat in het podium zitten.

Censuur

Volgens hem is de annulering door het Chinese theater in werkelijkheid echter een reactie op de inbreng van mensen uit het publiek tijdens een interactief gedeelte van de eerdere opvoeringen in Beijing. De Chinese autoriteiten vinden het maatschappijkritische stuk volgens hem te riskant.

Volgens getuigen stond tijdens de eerste van drie voorstellingen een man op die riep dat het gebrek aan vrijheid van meningsuiting China’s grootste probleem is. “De achternaam van onze media is de Partij”, zou hij hebben toegevoegd.

Het management van het theater in Beijing vroeg Veit na die eerste avond om het interactieve deel te schrappen. Het theatergezelschap besloot daarop het stuk deels te censureren, maar nadrukkelijke stiltes te laten vallen om de censuur aan te geven. Ondanks het schrappen van het interactieve gedeelte, liet ook op de tweede avond een bezoeker van zich horen. “Vrijheid voor het individu!”, zou die volgens Veit hebben geroepen.