Glennis Grace bereikt finale America’s Got Talent

De Amsterdamse Glennis Grace staat in de finale van de prestigieuze Amerikaanse talentenjacht America’s Got Talent. Ze zit met haar vertolking van het lied ‘This Woman’s Work’ van Kate Bush bij de tien acts die de meeste stemmen kregen van het Amerikaanse tv-publiek.

De zangeres kreeg dat te horen tijdens een spannende tv-uitzending vanuit het Dolby Theatre in Hollywood in de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd.

Ze haalde meer stemmen dan haar twee directe concurrenten Daniel Emmet en de groep WeThree. “Ik voel me fantastisch! Dank je wel Amerika”, zei de stralende Glennis nadat presentatrice Tyra Banks haar naam noemde.

.@GlennisGrace is on CLOUD NINE after getting the final #DunkinSave of the season. ☁️❤️ pic.twitter.com/sVaJ1kwQ3g — America's Got Talent (@AGT) 13 september 2018

Jurylid Simon Cowell stelde dat de finaleplaats dik verdiend is: “Zonder de twee anderen tekort te willen doen, vind ik dat Amerika op de juiste persoon gestemd heeft. Je hebt dit zo verdiend Glennis, ik ben heel blij voor je.”

Een miljoen en een platencontract voor de winnaar

De finale wordt in twee delen opgesplitst: volgende week dinsdag en woensdag. De winnaar van de populaire talentenjacht krijgt een miljoen dollar, een platencontract en een optreden in Las Vegas.

Eerder bracht Glennis Grace het Amerikaanse publiek in vervoering met vertolkingen van ‘Run to You’ van Withney Houston, ‘Nothing Compares 2U’ geschreven door Prince en ‘Never Enough‘ uit de film The Greatest Showman.

In Nederland won de zangeres als zestienjarige al eens de soundmixshow. Inmiddels is ze veertig en staat ze dus op het punt om door te breken in de Verenigde Staten.