Een maand milkshakebekers en hamburgerpapiertjes verzamelen

Ik kreeg een uitnodiging voor een persreis naar Honduras. Het doel was mooi (plastic verwijderen van de stranden) en de locatie ook, maar zo ver vliegen voor een paar dagen opruimen leek me vanuit milieuoogpunt averechts werken. En dus besloot ik het park bij mij om de hoek plasticvrij te maken.

Daartoe was ik ook geïnspireerd door een collega, die eerder dit jaar naar Zutphen was verhuisd en zich tijdens haar hardlooprondje stoorde aan het zwerfafval rondom de plaatselijke McDonald’s. Ze besloot een maand lang dagelijks alle milkshakebekers, hamburgerpapiertjes en ander fastfoodafval op te ruimen. Elke dag bracht ze de oogst in een vuilniszak binnen bij McDonald’s. Ze hoopt dat haar actie ertoe leidt dat mensen minder troep op straat gooien én dat er meer prullenbakken worden geplaatst.

Tijdens mijn parkrondje merkte ik dat ik minder goed was voorbereid dan mijn collega: ik had geen prikker met grijparm, waardoor ik voor elk snoepwikkel door mijn knieën moest. Bovendien vond ik het vies om met blote handen ongedefinieerde papiertjes op te rapen. Natuurlijk kun je dat ook met rubberhandschoenen doen, maar zo heroïsch was ik niet: ik staakte mijn opruimactie na enkele dagen.

Kort daarna zag ik een documentaire, Albatross. In één scène snijdt de filmmaker dode albatroskuikens open. In de maag van élk kuiken zit plastic. De filmbeelden tonen ook hoe regenboogkleurige plasticdeeltjes van ouder- op kindsnavel overgaan, en hoe de albatrossen sterven. (Laat dit u er niet van weerhouden te kijken – de film is niet alleen verdrietig, maar ook heel mooi.)

Het pijnlijkste moment kwam na afloop, toen ik boodschappen deed bij Albert Heijn. Ik realiseerde me dat ik voor het eerst echt naar al die plastic verpakkingen keek: 500 gram druiven , maaltijdsalades – ik had ze jarenlang zonder wroeging in mijn mandje gestopt. Ik was plastic-blind geworden en bekeek de supermarkt door een roze bril. Mijn geweten suste ik door al dat plastic netjes te recyclen.

Ik ben natuurlijk niet de enige met een oogafwijking. Koffieketen Starbucks bracht onlangs weliswaar duurzame rietjes op de markt, maar die zaten wel per stuk verpakt in plastic. Albert Heijn deelde zonder na te denken ‘Hamsterbollies’ uit (balletjes gevuld met plastic bolletjes).

Gelukkig kwam de supermarktketen na kritiek tot inkeer: de actie is stopgezet. Het is nooit te laat om die roze plastic bril te verruilen voor een duurzame groene.