De ‘gewone, normale Nederlander’ merkt er nog weinig van

Die mooie economische cijfers gelden nog steeds niet voor veel Nederlanders. De coalitie ruziet en moppert verder over asielkinderen. En Holland scoort tegen Hongarije in Straatsburg.

KOOPKRACHTMALAISE: Drie procent economische groei en er toch in koopkracht op achteruit gaan. Het overkwam bijna de helft van de Nederlandse bevolking, zo blijkt vandaag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemiddeld genomen steeg de koopkracht in 2017 met een magere halve procent, maar voor maar liefst 46 procent van de bevolking kromp de koopkracht. “Raadselachtig” en geen fijn gegeven voor een kabinet dat bij haar aantreden bijna een jaar geleden beloofde iets te doen voor al die mensen die denken “prachtig, al die goede economische cijfers, maar ze gelden niet voor mij”. De cijfers bieden bij de Algemene Politieke Beschouwingen komende week extra munitie aan de oppositieargument dat dit kabinet er niet is voor ‘de hardwerkende Nederlander’, maar vooral voor, internationale investeerders in, grote bedrijven (#dividendbelasting).

POLITIEKE BEDOEZELING: De coalitiesfeer zat er tijdens het asieldebat sowieso lekker in. Madeleine van Toorenburg (CDA) had gisteren voor alle drie de coalitiepartners een sneer paraat. D66 en ChristenUnie, de kinderpardonwensers in de coalitie, hadden het last minute besluit dat de Armeense kinderen Lili en Howick toch in Nederland mogen blijven, niet mogen “bezoedelen met partijpolitiek”. Inhoudelijk kwam het debat niet verder dan het door staatssecretaris Mark Harbers (VVD) al beloofde onderzoek naar waarom een snelle afwijzing van een asielverzoek lang niet altijd tot een snel vertrek leidt. Een wens, zo memoreerde SGP’er Roelof Bisschop, die de Kamer al decennia heeft.

SARGENTINI VS. ORBÁN: Het werd bijna gevierd als een Hollands succes tegen Viktor Orbán: de instemming van het Europees Parlement gisteren met de zogeheten strafprocedure Artikel 7 die Judith Sargentini (GroenLinks) had voorgesteld tegen Hongarije. Als (áls) ook de regeringsleiders unaniem met deze ‘nucleaire optie’ instemmen, verliest het land zijn stemrecht aan de EU-vergadertafels. Waar Sargentini het bewind in Hongarije ziet als “systematische bedreiging” voor de Europese waarden, zoals de rechtsstaat, koos Orbán in het parlement in Straatsburg luidruchtig de slachtofferrol. Ook in Nederland dreigen we trouwens weleens een waakhond opzij te zetten.

EUROPESE SOEVEREINITEIT: De unieke situatie dat het EP een Artikel 7-procedure in gang zet, overstemde de laatste Staat van de Unie van Jean-Claude Juncker. Hij hield een betoog voor meer Europese soevereiniteit: collectieve bewaking van de Europese buitengrenzen en de euro in een sterkere positie tegenover de dollar. “Europa is te klein om de ene dag in tweeën verdeeld te raken en de andere dag weer in vieren.” Maar krijgt hij in het jaar dat hem nog rest de lidstaten daar ook van overtuigd?

STOLPNIEUWS: In de (na)zomerse mediashuffle waarin Arjan Noorlander Dominique van der Heyde heeft opgevolgd als Nieuwsuur-duider en verslaggever Marloes Lemsom dat programma inruilde voor RTL Late Night, volgt BNR-verslaggever Jeroen Stans haar binnenkort op. En de SGP heeft een nieuwe voorzitter: Peter Zevenbergen (62) volgt Maarten van Leeuwen (70) op omdat die meer tijd met zijn vrouw en familie wil doorbrengen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Ik geef toe: het Binnenhof verlaten, valt me zwaarder dan ik op voorhand had verwacht.”

Jeanine Hennis (VVD) bij haar afscheid als Kamerlid. De oud-minister van Defensie en ex-Europarlementariër gaat de VN-missie in Irak leiden.