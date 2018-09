Cabinepersoneel Ryanair kondigt 24-uursstaking aan

Een deel van het cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat op 28 september staken. Personeel in Nederland, België, Portugal, Spanje en Italië legt 24 uur het werk neer. Dat maakt FNV donderdag bekend. De vakbond eist onder meer betere arbeidsvoorwaarden en adviseert reizigers die op 28 september willen vliegen hun plannen aan te passen.

Lees meer over het conflict: Ryanair: ruzie met passagiers én piloten

Eerdere onderhandelingen tussen de vakbond en het Ierse bedrijf liepen op niets uit. Daarom roept de vakbond nu de aandeelhouders op tijdens de aandeelhoudersvergadering op 20 september de directie te dwingen “zich als een goede werkgever te gaan gedragen”.

De FNV eist betere arbeidsvoorwaarden en wil dat het personeel onder het nationale arbeidsrecht valt. Op dit moment vallen de werknemers onder het Ierse arbeidsrecht, waardoor zij geen gebruik kunnen maken van sociale voorzieningen. Asmae Hajjari van FNV zegt in een persbericht dat het personeel met de staking laat zien “dat de maat vol is”:

“Er is grote solidariteit tussen de vakbonden in Europa. Leden uit heel Europa verenigen zich. [...] Ryanair zal moeten veranderen.”

Lees ook: Ryanair ziet stakingen personeel terug in resultaten

Ryanair reageert op de aangekondigde staking en schrijft in een persbericht dat eerdere stakingen deze zomer voor weinig onrust hebben gezorgd en dat er “absoluut geen sprake was van chaos”. Ook benadrukt het bedrijf reizigers vooraf te informeren over eventueel geannuleerde vluchten.

Uit de de eerste kwartaalcijfers over gebroken boekjaar 2018-2019 die het bedrijf in juli publiceerde bleek dat het bedrijf de stakingen behoorlijk in de portemonnee voelt. Het bedrijf maakte van april tot juni 20 procent minder winst. Ook werden er al 2.500 vluchten geannuleerd door stakingen en personeelstekorten.

De luchtvaartmaatschappij heeft al langer conflict met het personeel. Het bedrijf liet in juli weten dat als reactie op de vele stakingen het aantal boekingen in Dublin afneemt, terwijl de vraag in Oost-Europese landen toeneemt. Daarom wil het bedrijf zes van de dertig in Dublin gestationeerde vliegtuigen verplaatsen naar Polen. Zeker honderd piloten en tweehonderd cabinemedewerkers zouden vanaf 28 oktober geen werk meer hebben.