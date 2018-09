Aung San Suu Kyi erkent schoorvoetend foute aanpak Rohingya-crisis

Ook al heeft haar overheid niet alle macht in Myanmar, ze draagt wel 100 procent de verantwoordelijkheid voor wat in Rakhine is gebeurd met de Rohingya-moslims. Dat zei Aung San Suu Kyi, de politiek leider van Myanmar, donderdagochtend op het World Economic Forum in Vietnam. „Achteraf bezien hadden we de situatie misschien beter kunnen aanpakken.”

Aung San Suu Kyi krijgt zelden publiekelijk kritische vragen over de Rohingya-crisis, terwijl de internationale kritiek op haar regering en hoe die omgaat met het geweld tegen de Rohingya alleen maar toeneemt. In een één-op-één-gesprek met de voorzitter van het World Economic Forum zei Suu Kyi dat haar regering de politieke verantwoordelijkheid draagt, als antwoord op een vraag over haar gevoelens over de gewelddadigheden van het leger tegen de Rohingya-moslims.

Rohingya nog steeds niet bij naam genoemd

De politiek leider van Myanmar noemde de Rohingya niet bij naam, dat doet ze nooit. En ze wees erop dat in Rakhine, de westelijke deelstaat waaruit vorig jaar 700.000 moslims naar Bangladesh vluchtten,„vele kleine etnische groeperingen” leven „waar maar weinig mensen geïnteresseerd in zijn”. Zij hebben volgens haar ook rechten en „we moeten iedere groep eerlijk behandelen”.

Die opmerkingen deden wereldvreemd aan, al helemaal omdat begin deze maand het Internationaal Strafhof in Den Haag besloot dat het bevoegd is om de beschuldigingen over het geweld tegen de Rohingya in behandeling te nemen. Er vielen vorig jaar zomer duizenden doden, doordat het leger een brute wraakactie hield in Rakhine. Daar hadden moslimrebellen uit wanhoop politieposten aangevallen. Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties concludeerde eind augustus dat de top van het leger vervolgd moet worden voor genocide.

Veroordeling Reuters-journalisten

Myanmar kreeg de laatste maanden ook veel kritiek omdat twee journalisten van internationaal persbureau Reuters al maanden in de cel zitten. Zij deden verslag van de moorden in Rakhine, maar werden in december vorig jaar gearresteerd nadat ze door de politie in de val waren gelokt. De politie had de twee geheime documenten gegeven en vervolgens werd hen ten laste gelegd dat ze gevoelige informatie wilden doorspelen.

De journalisten werden begin deze maand tot zeven jaar celstraf veroordeeld en dat leidde tot grote verontwaardiging in het westen. Maar Aung San Suu Kyi verdedigde de rechtsgang donderdag. „De uitspraak had helemaal niets met de vrijheid van meningsuiting te maken, maar met de Official Secrets Act.” Die wet over gevoelige staatsinformatie stamt nog uit de Britse koloniale tijd. Suu Kyi vroeg zich af of mensen wel de moeite hadden genomen om de uitspraak van de rechter te lezen. „Het staat de journalisten vrij om in hoger beroep te gaan.”