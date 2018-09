Arrestatie om gestolen juwelen Zweeds koningshuis

Een man die verdacht wordt van het stelen van vierhonderd jaar oude juwelen van het Zweedse koningshuis is woensdag aangehouden. Dat heeft het Zweedse Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. De sieraden zijn nog niet teruggevonden.

De twee kronen en rijksappel (een gouden bol met daar bovenop een kruis) werden gebruikt voor de begrafenis van koning Karel IX in 1611 en zijn vrouw koningin Cristina veertien jaar later. Ze zijn volgens de Zweedse politie van onschatbare waarde, maar erg lastig verkoopbaar op de open markt, meldt persbureau Reuters.

Medewerkers van veilinghuizen zullen de sieraden herkennen en de materialen die erin verwerkt zijn, hebben een relatief lage intrinsieke waarde. Zo zijn de stenen in de kronen bijvoorbeeld geen diamanten, maar rotskristallen en parels.

Vlucht met speedboot

De regalia werden eind juli op klaarlichte dag gestolen uit een kathedraal in het plaatsje Strängnäs, nabij de Zweedse hoofdstad Stockholm. De dieven - volgens de autoriteiten vermoedelijk twee mannen - braken het glas van de vitrine, waar een alarm op stond, en vluchtten met een speedboot die enkele honderden meters verder in een meer op hen wachtte.

De gestolen juwelen maken geen deel uit van de Zweedse kroonjuwelen. Maar in de zeventiende eeuw werd overleden vorsten dit soort symbolen van waardigheid meegegeven in het graf. De Zweedse kroonjuwelen mogen alleen door de heersende vorst en diens partner gedragen worden en liggen in een kluis in de schatkamer van het Koninklijk Paleis in Stockholm.