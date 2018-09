‘Activist Pussy Riot in kritieke toestand, vrees voor vergiftiging’

Pjotr Verzilov, een van de leden van de Russische actiegroep Pussy Riot, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd onwel na een zitting in de rechtbank van Moskou en is volgens zijn zus en medelid Veronika Nikoelsjina vergiftigd, meldt de onafhankelijke website Meduza, die vanuit Litouwen bericht over Rusland.

Zijn partner en tevens Pussy Riot-lid Nadezjda Tolokonnikova omschrijft hoe hij kort na de zitting eerst zijn zicht en spraakvermogen verloor en zich vervolgens niet meer kon bewegen. Volgens haar vertelde Verzilov aan ambulancebroeders dat hij niets had gegeten of ingenomen.

Verzilov is overgebracht naar de toxicologie-afdeling van het Bachroesjkin ziekenhuis in Moskou. Het is onduidelijk hoe het met hem gaat.

De Russische Canadees Pjotr Verzilov werd internationaal bekend als woordvoerder van Pussy Riot. Afgelopen zomer zat hij samen met drie andere leden, waaronder Nikoelsjina, vijftien dagen vast voor het bestormen van het veld tijdens de finale van het WK voetbal in Moskou op 15 juli.