Aantal migrantenkinderen in opvangcentra VS neemt sterk toe

Het aantal migrantenkinderen dat vastzit in de Verenigde Staten is explosief gegroeid naar bijna 13.000, ruim vijf keer hoger dan drie maanden geleden. Dat meldt The New York Times donderdag op basis van cijfers die aan het Congres zijn gerapporteerd.

Trump heeft het doorlichtingsproces van familieleden of anderen die de zorg voor een kind op zich willen nemen verzwaard en verlengd. Daardoor zitten kinderen nu gemiddeld genomen langer vast. Zo is het verplicht geworden dat familieleden of verzorgers hun vingerafdruk laten registreren.

Volgens bronnen in opvangcentra die The New York Times sprak, heeft het nieuwe beleid ertoe geleid dat familieleden het vaker niet aandurven om hun nek uit te steken voor de kinderen, uit vrees dat zij zelf gedeporteerd worden als zij zich melden. Zij zijn immers zelf vaak ook ongedocumenteerd.

Zero-tolerancebeleid

Het aantal gedetineerde kinderen ligt nu ruim vijf keer hoger dan in juni, toen er na uitgelekte opnames van huilende migrantenkinderen wereldwijd ophef ontstond over het Amerikaanse beleid om hen van hun ouders te scheiden. Trump herenigde toen zo’n 1.500 kinderen met familie of verzorgers, nadat een mensenrechtenorganisatie een zaak tegen de regering aanspande.

Trump schafte na de kritiek het beleid af om kinderen en ouders bij de grens te scheiden. De bijna 13.000 kinderen die momenteel vastzitten, zijn voornamelijk jongeren die het land op eigen houtje binnen zijn gereisd. De instroom van migrantenkinderen is, Trumps anti-migratiebeleid ten spijt, niet afgenomen.

De opvangcentra zitten nu voor 90 procent vol en kunnen de hoeveelheid kinderen naar verwachting binnenkort niet meer aan. De Trump-regering maakte dinsdag bekend dat het de capaciteit van de tijdelijke “tentenstad” in Texas uitbreid naar bijna vierduizend.