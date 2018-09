50Plus-veteraan Jan Nagel keert niet terug in senaat

Fractievoorzitter Jan Nagel (50Plus) keert na de verkiezingen komend voorjaar niet terug in de Eerste Kamer. Nagel (79) richtte ouderenpartij 50Plus in 2011 op en werd datzelfde jaar in de senaat verkozen. Niet voor het eerst, want Nagel was in de jaren 70 en 80 al Eerste Kamerlid voor de PvdA. Het vertrek uit de senaat lijkt het einde van zijn lange politieke loopbaan.

Nagel is de zesde fractievoorzitter in korte tijd die aankondigt de senaat te verlaten. Ook Elco Brinkman (CDA), Tineke Strik (GroenLinks), Roel Kuiper (ChristenUnie) en Henk ten Hoeve (Onafhankelijke Senaatsfractie) houden het voor gezien. Thom de Graaf (D66) wordt vice-president van de Raad van State. Ook Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) maakte vorige week bekend dat zij niet opnieuw kandidaat is bij de verkiezingen die in mei - via Provinciale Statenverkiezingen in maart - plaatsvinden.

Jan Nagel werd in de jaren 70 bekend met het VARA-radioprogramma In de rooie haan en als PvdA-bestuurder. Nadat hij brak met die partij richtte hij Leefbaar Hilversum (1993) en Leefbaar Nederland (1999) op. Pim Fortuyn werd als lijsttrekker aangetrokken, maar weggestuurd nadat hij in een interview de islam „een achterlijke cultuur” had genoemd.

Senator Baay wil wel door

In 2011 begon Nagel opnieuw een landelijke partij, nu speciaal gericht op ouderen. Tot vorig jaar was hij, met tussenpozen, naast senator ook voorzitter van die partij. Als hij in mei vertrekt als Eerste Kamerlid legt hij zijn laatste formele functie namens de partij neer.

Martine Baay, de andere senator van 50Plus laat weten wel graag door te willen als senator, maar geen ambitie te hebben om lijsttrekker te worden. Binnen 50Plus wordt gesuggereerd dat Tweede Kamerlid Martin van Rooijen mogelijk terugkeert naar de senaat, waar hij van 2015 tot 2017 actief was.

Partijvoorzitter Geert Dales noemt het „een teken van leiderschap om je moment te kiezen om iets anders te gaan doen”. „Het is natuurlijk een aderlating dat wij deze oude rot in het vak kwijtraken. Hoewel, de partij raakt hem niet echt kwijt.”