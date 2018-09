Wil je niet op de foto? Zet dinomasker op

Met een ‘dinomasker’ je privacy beschermen. Wie Dierenpark Amersfoort bezoekt en niet door andere bezoekers wil worden gefotografeerd, kan dat sinds deze week oplossen door een masker op te zetten. De kartonnen exemplaren met kleine kijkgaten liggen bij de entree opgesteld.

Het doet denken aan de rode sticker die bezoekers van de evenementen Haarlem Culinair en Bubbles & Bites in Bloemendaal deze zomer op het voorhoofd konden plakken. Zo wist de evenementfotograaf dat ze niet wilden worden vereeuwigd. Een stip van rode lippenstift voldeed ook, aldus de huisregels. Enkele bezoekers bestickerden inderdaad hun voorhoofd. In het dierenpark hebben al enkele volwassenen (vanwege privacy) en kinderen (vanwege de dino’s) de maskers gebruikt.

Privacywetgeving

Drie maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe privacywetgeving reageren organisaties inventief, maar niet altijd passend. In de privacywet staat dat mensen om toestemming moet worden gevraagd voordat foto’s van hen worden gepubliceerd. Individuen mogen voor eigen gebruik wel foto’s en filmpjes maken. Bovendien valt het verslag doen van evenementen veelal onder een ‘journalistieke’ uitzondering. Ook op scholen worden privacyregels soms streng opgevat. Op basisschool De Havenrakkers in Broek in Waterland mogen ouders vanwege de privacywet geen foto’s meer nemen. Ook niet tijdens feesten, verjaardagen en schoolreisjes.