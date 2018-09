Weer meer Airbnb-advertenties Amsterdam

Ondanks strengere regels voor vakantieverhuur in Amsterdam is het aantal accommodaties op Airbnb in de hoofdstad met bijna 8,5 procent toegenomen. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. Het stadsbestuur is niet blij met de ontwikkeling.

Op 1 juli werden er in Amsterdam een recordaantal van 19.889 accommodaties actief aangeboden, blijkt uit cijfers die Airbnb aan de gemeente heeft verstrekt. Vorig jaar waren dat er nog 18.331. Ook het aantal actieve verhuurders is in twaalf maanden met 8,8 procent gegroeid naar ruim 17.000.

“De in januari 2018 verwachte stabilisatie blijkt dus niet te hebben doorgezet”, schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. “Dit legt druk op de balans tussen wonen en toerisme in Amsterdam.” In een toelichting zegt de woordvoerder van wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) dat de stijging “fors” is. “Het is geen geheim dat wij ons zorgen maken over de gevolgen hiervan voor de leefbaarheid van woonwijken en voor de beschikbaarheid en het prijsopdrijvend effect van woningen.”

Nog altijd verhuur aan meer dan vier personen

Vakantieverhuur mag in Amsterdam per adres niet meer dan zestig dagen per jaar. Die maatregel blijkt volgens de gemeente in de praktijk te werken. “Volgens Airbnb wordt bij deze geheel verhuurde woningen de termijn niet overschreden”, schrijft Halsema. Minder tevreden toont zij zich over de werking van het verbod op verhuur aan meer dan vier personen per keer per adres. Halsema: “Het blijft nog steeds mogelijk om appartementen, die geen hotel zijn, aan te bieden aan meer dan vier personen.”

Amsterdam legt de vakantieverhuur steeds verder aan banden. Sinds oktober vorig jaar geldt er een meldplicht voor verhuurders. Op 1 januari gaat het maximale aantal verhuurdagen van zestig naar dertig. Ook wordt onderzocht of de vakantieverhuur in de drukste wijken van de stad simpelweg kan worden verboden. Bed and breakfasts moeten in de loop van volgend jaar een vergunning hebben om hun diensten te mogen aanbieden. Of een dergelijke vergunningsplicht voor de verhuur via Airbnb ook wordt overwogen, wil de gemeente niet zeggen.