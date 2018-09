Top Belastingdienst wist al langer van problemen

De leiding van de Belastingdienst wist al sinds begin vorig jaar over problemen rond de haperende inning van de erf- en schenkbelasting. Desalniettemin werd staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) pas in november van de problemen op de hoogte gebracht, blijkt uit documenten die RTL Nieuws en Nieuwsuur hebben opgevraagd.

Staatssecretaris Snel liet in juli van dit jaar de Tweede Kamer per brief weten er niet in geslaagd te zijn de problemen rond de erf- en schenkbelasting op te lossen. Hij zei destijds dat er “nog geen sprake” was van het inlopen van de achterstand. Eind 2017 moest de staatssecretaris door de problemen reeds een financiële tegenvaller van 450 miljoen euro melden voor de begroting. Dit jaar zal dat opnieuw een flink begrotingsgat opleveren.

Lees ook: Problemen met erf- en schenkbelasting weet Snel dit jaar niet op te lossen

Nieuw computersysteem

De problemen zijn ontstaan door de vertraagde oplevering van een nieuw automatiseringssysteem om de erf- en schenkbelasting te incasseren. Men moest daardoor de erf- en schenkbelastingaangiften handmatig afhandelen. Staatssecretaris Snel en minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) werden herhaaldelijk te laat geïnformeerd over het probleem en de financiële consequenties.