Strijdende partijen Zuid-Soedan sluiten ‘definitief’ vredesverdrag

Wederom hebben de strijdende partijen in het al jaren slepende conflict in Zuid-Soedan, ‘s werelds jongste land, een vredesakkoord getekend. Maar volgens de ondertekenaars is het dit keer écht het laatste en definitieve verdrag, dat een einde moet maken aan een vijf jaar durende oorlog die het leven aan tienduizenden mensen heeft gekost. Dat meldt persbureau AP.

De afgelopen jaren werden vaker vredesverdragen gesloten, doorgaans tussen president Salva Kiir en oppositieleider Riek Machar. Iedere keer laaide het conflict toch weer op. Behalve de tienduizenden doden ontvluchtten anderhalf miljoen mensen het land. Daarnaast raakten meer dan 2 miljoen burgers binnen Zuid-Soedan ontheemd.

Ethiopië

Het ‘definitieve’ akkoord werd getekend in buurland Ethiopië. De afgelopen weken onderhandelden de facties met elkaar. Volgens een regeringswoordvoerder was de sfeer ontspannen en spraken de vroegere aartsvijanden Machar en Kiir “aimabel” met elkaar. Eerder werd al afgesproken dat Machar zijn oude functie als vicepresident terugkrijgt.

Hoewel de Zuid-Soedanese overheid optimistisch is, zijn internationale analisten sceptischer. “Wij blijven bezorgd over hoe toegewijd de partijen zijn aan dit akkoord”, luidde een reactie van Noorwegen, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Die drie landen hielpen Zuid-Soedan in 2011 onafhankelijk worden. Deze trojka vindt dat er een einde moet komen aan geweld, dat hulpmedewerkers volledige toegang tot het land moeten krijgen, dat politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten en dat de machtsstructuur in het land hervormd moet worden.

‘Couppoging’

De Zuid-Soedanese Burgeroorlog barstte los in december 2013 toen president Kiir zijn vicepresident Machar ervan beschuldigde een staatsgreep voor te bereiden. Machar werd ontslagen, waarop hij de wapens opnam tegen zijn vroegere baas. De strijd mondde uit in een stammenconflict tussen de Nuer (waartoe Machar behoort) en de Dinka (waartoe Kiir behoort).

In 2014 werd voor het eerst een staakt-het-vuren gesloten. In de jaren erop volgden meerdere wapenstilstanden en vredesakkoorden, maar elke keer grepen de partijen weer naar de wapens. Vorige maand werd een akkoord gesloten om de macht te verdelen in het verscheurde land.