SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen treedt terug

SGP-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen is woensdag teruggetreden, zo meldt de partij. De zeventigjarige Van Leeuwen heeft het partijbestuur laten weten dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn vrouw en familie. Hij wordt opgevolgd door de 62-jarige Peter Zevenbergen, die sinds 2001 in het hoofdbestuur zit.

Van Leeuwen was sinds 2011 voorzitter van de SGP. Hij heeft het partijbestuur eerder dit jaar laten weten dat hij dit honderdjarige jubileumjaar van de partij een geschikt moment vond om terug te treden. Van Leeuwen kampte ook al langer met gezondheidsproblemen. In het persbericht van de partij zegt Van Leeuwen dat hij zijn werk “met liefde en grote inzet” deed. “De Heere gaf kracht om deze taak te mogen doen vanuit een innerlijke overtuiging dat de beginselen van Bijbels genormeerde politiek het waard zijn om uit te dragen in onze samenleving.”

Binnen de partij gold Van Leeuwen als aanvoerder van het conservatieve kamp ten aanzien van het vrouwenstandpunt. Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar ruimde Van Leeuwen in het partijblad “het misverstand” uit de weg dat het hoofdbestuur de vrouwelijke SGP-lijsttrekker in Amsterdam, Paula Schot, had gefeliciteerd. Van Leeuwen schreef in zijn column dat hij van mening blijft dat de SGP “de politieke participatie van vrouwen” niet moet “bevorderen”. Op dit moment heeft de SGP één vrouwelijk gemeenteraadslid: Lilian Janse in Vlissingen. Zij werd in 2014 als eerste SGP-vrouw ooit als volksvertegenwoordiger gekozen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar stonden er in zeker zeven gemeenten vrouwen op de SGP-kieslijsten.

SGP open voor vrouwen sinds uitspraak 2012

Bij de SGP was het voor vrouwen altijd onmogelijk op de lijst te gaan, tot een uitspraak van de Hoge Raad uit 2012 de partij dwong zich voor vrouwen open te stellen. In het beginselprogramma staat nog altijd dat deelname van vrouwen aan de politiek “strijdt met de roeping van de vrouw”. Over het vrouwenstandpunt is volop discussie in de partij. Zo stelde het wetenschappelijk bureau van de SGP eerder dit jaar dat één op vijf personen op SGP-kieslijst in de toekomst vrouw moet zijn.

Van Leeuwen is per direct opgevolgd door Peter Zevenbergen, die al ruim vijftien jaar secretaris is in het hoofdbestuur. Zevenbergen is directeur van het reformatorische Wartburgcollege in Rotterdam. Hij was tussen 1985 en 2002 gemeenteraadslid voor de SGP in Alblasserdam. In een interview met het Reformatorisch Dagblad spreekt Zevenbergen zich niet stevig over het vrouwenstandpunt uit. Hij zegt dat hij “niet in de toekomst kan kijken”. Wel zegt hij over de kwestie-Paula Schot: “Als iemand wettig is gekozen, dan feliciteer ik zo iemand.” Maar ook: “Het is echter niet te doen als het hoofdbestuur álle lijsttrekkers moet gaan feliciteren.”