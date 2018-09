Saoedische vrouwen in dienst als co-piloot

De Saoedische luchtvaartmaatschappij Flynas gaat vrouwen in dienst nemen als co-piloot. Dat heeft het Amerikaanse financiële persbureau Bloomberg dinsdagavond gemeld.

Flynas is de eerste Saoedische maatschappij die vrouwen in dergelijke hoge functies laat werken. De budgetmaatschappij heeft dertig vliegtuigen en verzorgt wekelijks meer dan duizend binnenlandse en internationale vluchten.

Lees ook deze analyse van NRC-redacteur Floris van Straaten: Economische hervormingen van Saoedische kroonprins lopen vast

Kroonprins Mohammed bin Salman probeert met hervormingen de economie van het koninkrijk minder afhankelijk te maken van olie. De afgelopen tijd is onder meer een aantal beperkingen voor werkende vrouwen versoepeld. Sinds juni mogen vrouwen in Saoedi-Arabië bovendien zelf autorijden.

Repressie

Ondanks deze hervormingen is er nog veel repressie, stelt onder andere Amnesty International. Mensenrechtenactivisten met kritiek op Salmans hervormingen werden opgepakt en vastgezet. Amnesty ziet de hervormingen als pr van de Saoedische overheid om buitenlandse investeerders aan te trekken.

Een voorbeeld van de grenzen aan vrijheid op de werkvloer deed zich volgens CNN afgelopen weekend voor. Toen werd een, vermoedelijk Egyptische, man gearresteerd omdat hij een video op sociale media had gezet waarin hij ontbeet met een vrouwelijke collega. In Saoedi-Arabië mogen mannen en vrouwen die niet met elkaar getrouwd zijn, niet samen eten in het openbaar.