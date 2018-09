Raad van State tikt Amsterdam opnieuw op de vingers over rondvaartboten

De vergunningenstop voor onbepaalde tijd voor Amsterdamse rondvaartboten is niet redelijk. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De gemeente moet een aantal aanvragen toch weer in behandeling nemen.

De zaak was aangespannen door twee Amsterdamse ondernemers. Ze wilden een vergunning om in totaal twintig boten en andere vaartuigen te mogen exploiteren, maar hun aanvraag werd afgewezen. De stad maakte ruim een jaar geleden bekend geen vergunningen meer te verstrekken, omdat ze een nieuw vergunningenstelsel wilde opzetten. Hoelang dat gaat duren, is onduidelijk. Een nieuwe uitgifteronde is nog niet aangekondigd.

De Raad van State vindt het niet redelijk om de exploitanten zolang in onzekerheid te laten. De gemeente moet daarom opnieuw kijken naar een deel van de twintig vergunningaanvragen en zo snel mogelijk een nieuw vergunningenstelsel opzetten. Een ander deel van de afwijzingen was wel terecht. Overigens moeten de vaartuigen waarvoor de vergunningen zijn aangevraagd, nog gebouwd worden.

Hoofdpijn

De rondvaartboten zijn al jaren een hoofdpijndossier voor het Amsterdamse gemeentebestuur. Om de overlast te verminderen, wil de gemeente een maximum aantal boten langer dan veertien meter. Maar de wijze waarop de gemeente wilde bepalen wie een vergunning kon krijgen en wie niet bleek omstreden – zowel grote als kleine rederijen worstelden daarmee.

De noodzaak voor dit maximum aantal is onvoldoende onderbouwd, oordeelde de Raad van State vorig jaar al, waardoor de gemeente het vergunningenbeleid helemaal opnieuw moet vormgeven. De inmiddels overleden burgemeester Eberhard van der Laan erkende dat de gemeente in het dossier “ernstige” fouten heeft gemaakt. Het Amsterdamse beleid is al door meerdere rechters teruggefloten.

De gemeente laat weten de uitspraak van woensdag te bestuderen en later met een reactie te komen.