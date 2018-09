Poetin: verdachten vergiftiging ex-spion Skripal zijn gewone burgers

De Russische president Vladimir Poetin zegt te weten wie de verdachten zijn in de zaak rond de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal vergiftiging en zijn dochter Joelia. Het zouden twee gewone burgers zijn, zei Poetin woensdag. Dat meldt persbureau Reuters. De verklaring van de Russische president staat haaks op de verdenkingen van de Britse justitie die vorige week bekendmaakte dat de twee verdachten voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe werken.

President Poetin zei op een economisch forum in de Russische stad Vladivostok dat hij hoopte dat de mannen zelf naar voren treden en hun kant van het verhaal vertellen. “Er is niets bijzonders of crimineels aan de hand, dat verzeker ik”, zei hij. “Het zijn burgers, natuurlijk.”

De Britse justitie maakte vorige week bekend dat de twee verdachten reisden onder de namen Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov. Dit zijn waarschijnlijk niet hun echte namen. De twee mannen zouden rond de veertig jaar oud zijn. De Britse premier Theresa May zei dat de gifaanval waarschijnlijk door het Kremlin werd goedgekeurd. Ze waarschuwde ook voor “kwaadaardige acties” van de Russische militaire inlichtingendienst en kondigde sancties aan.

Verdacht van moord

De twee mannen worden verdacht van poging tot moord, een samenzwering om Skripal te vermoorden en het schenden van wetten rond chemische wapens voor het bezit en gebruik van het gif novitsjok. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd.

Behalve de Skripals raakte ook politieagent Nick Bailey vergiftigd toen hij het huis van de slachtoffers doorzocht. Ook hij herstelde. Een 44-jarige Britse vrouw kwam later om het leven nadat ze toevalligerwijs slachtoffer werd van het gif. Zij had een parfumflesje gekregen en de vloeistof op haar polsen gesmeerd. De man die het parfumflesje aan haar had gegeven zei dat hij het flesje had gevonden. Hij raakte gewond. Volgens May zijn zij slachtoffer geworden van “het roekeloze wegwerpen” van het flesje door de Russische inlichtingenofficieren.